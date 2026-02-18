Évora elegida como sede de la próxima Gala de Soles Guía Repsol de Portugal

Évora, majestuosa ciudad museo de la región del Alentejo, ha sido nombrada próxima sede de la Gala de Soles Guía Repsol en Portugal, la segunda en celebrarse en este territorio. Los mejores de la gastronomía portuguesa, incluyendo chefs, críticos y demás profesionales destacados del sector, se darán cita en la ciudad Patrimonio de la Humanidad el próximo 13 de abril. El Teatro Garcia de Resende es el escenario elegido para este evento, toda una referencia a la hora de reconocer el talento nacional y premiar a los proyectos que mantienen el vínculo con su tierra al mismo tiempo que avanzan hacia el futuro de la restauración.

La designación de Évora es un reconocimiento más a la ciudad como embajadora del arte culinario portugués y sus nuevas tendencias. Con una cocina que combina tradición y nuevas influencias, basando sus elaboraciones en productos de temporada y kilómetro 0, la ciudad representa el equilibrio entre historia, identidad y vanguardia gastronómica que caracteriza a la región alentejana y al resto de Portugal.

En palabras de José Santos, presidente de Turismo de Alentejo, “La elección de Évora como escenario de esta edición refuerza el papel creciente de la región en el panorama gastronómico ibérico e internacional, representando, asimismo, una oportunidad única para dar a conocer el territorio, valorizando sus productos autóctonos, su cultura, sus vinos de excelencia y su tradición culinaria, que aúna autenticidad e innovación”.

Este prestigioso nombramiento se desveló en la Gala de Soles Guía Repsol de España 2026, celebrada el lunes, 16 de febrero, en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.

Recetas “de siempre” actualizadas por chefs de renombre

Évora es una parada obligatoria para cualquier viajero que se guíe por el estómago para elegir destino. Desde sus tabernas más clásicas hasta sus restaurantes con proyección internacional, esta ciudad también nombrada Capital Europea de la Cultura 2027 presenta una amplia oferta de lugares en los que degustar tanto los platos de siempre como sus versiones reinventadas. Establecimientos como Dom Joaquim, premiado con un Sol Repsol, o locales recomendados por la Guía, como Fialho, con más de 80 años de historia, son el punto de partida perfecto para descubrir las artes culinarias locales.

La gastronomía alentejana sigue la misma filosofía slow que distingue a toda la región, basando sus platos en materias primas de la mejor calidad que van directamente de la tierra (o el campo, o el mar) a la mesa. La alta cocina hunde sus raíces en el recetario tradicional para ofrecer nuevas versiones de sus elaboraciones más típicas. Así, en Évora se disfruta de reinterpretaciones de platos de cuchara como la açorda o el porco à alentejana, sin dejar de lado los platos de caza y otras recetas rurales.

El aceite de oliva, las hierbas aromáticas y el pan son la base de recetas tan sencillas como sabrosas, y también un reflejo de los paisajes locales, compuestos por dehesas, olivares y viñedos. En los petiscos o aperitivos reinan los embutidos y quesos D.O.P., siendo el de Évora uno de los más reconocidos, mientras que las diferentes versiones de los dulces conventuales ponen el toque goloso al menú.

Todo ello, por supuesto, es acompañado con vinos alentejanos, parte fundamental del patrimonio gastronómico de la zona; el Alentejo cuenta con ocho subregiones vinícolas con Denominación de Origen, y centenares de pequeñas y medianas bodegas que trabajan cuidadosamente la uva, rescatando técnicas de tiempos pasados.