Seychelles, destino clave para el turismo romántico en el Índico

Los mejores regalos no siempre vienen envueltos en cajas pequeñas: en el mes más romántico del año, el amor florece bajo las palmeras del Índico. Seychelles Authentic Hotels Collection (SAHC) invita a descubrir el archipiélago donde el azul infinito del océano, la arena blanca y la hospitalidad característica de las islas crean el escenario perfecto para una escapada en pareja o una luna de miel. Desde experiencias criollas frente al mar hasta escapadas íntimas en playas escondidas o masajes en pareja, Seychelles es el destino ideal para transformar un regalo en un recuerdo memorable para dos.

Playas secretas y atardeceres de postal

Seychelles alberga algunas de las playas más icónicas del planeta, como Anse Source d’Argent en La Digue, famosa por sus formaciones graníticas y aguas poco profundas, hasta Anse Patates, cercana al hotel boutique La Belle Tortue, donde la intimidad y la naturaleza invitan a paseos descalzos al atardecer y picnics frente al mar, y donde además se ofrece una propuesta gastronómica de alta calidad: una opción perfecta para celebrar en pareja entre platos frescos, mariscos locales y un ambiente romántico frente al océano.

Excursión a Curieuse

Curieuse es una isla protegida que destaca por su ecosistema único y la presencia de tortugas gigantes que se desplazan libremente, ofreciendo un espectáculo natural difícil de encontrar en otros lugares. Los senderos de madera que atraviesan manglares y zonas boscosas permiten recorrer la isla de manera respetuosa con el entorno. La isla combina playas vírgenes, vegetación tropical exuberante y restos históricos, como antiguos edificios de colonos, creando un recorrido de lo más especial.

Cena bajo las estrellas y masaje para dos

Hoteles como Hotel L’Archipel ofrecen una experiencia gastronómica panorámica sobre el océano Índico, donde la combinación de platos refinados y vistas infinitas al mar crea un escenario perfecto para cenas íntimas y ocasiones especiales. Cada plato se elabora con productos frescos y de proximidad, incorporando sabores locales y técnicas internacionales, lo que convierte cada comida en una experiencia para enmarcar. De manera complementaria, Carana Beach Hotel integra la riqueza de la cocina criolla con un entorno contemporáneo y relajado, donde los comensales pueden disfrutar de vistas costeras mientras degustan mariscos frescos, pescados locales y especialidades tropicales.

En Le Duc de Praslin, por su parte, las parejas que reserven un mínimo de tres noches en sus Suites Honeymoon disfrutarán de una experiencia especialmente concebida para celebrar el amor: cena a la luz de las velas y masaje en pareja en el spa Elodia. Los spas en Seychelles suelen estar abiertos al exterior, con vistas directas al mar o a la selva tropical. Un masaje en pareja con aceites aromáticos locales y tratamientos inspirados en tradiciones criollas es la puerta de entrada a la desconexión.

Vuelo panorámico en helicóptero con Zil Air

La propuesta consiste en salir desde el helipuerto de Mahé y sobrevolar puntos como Grande Barbe, la isla de Eden o el Parque Nacional Morne Seychellois. El contraste del azul intenso con las islas verdes es fascinante desde el aire. Se trata de un plan corto, de unos 15–30 minutos de duración, pero muy impactante y perfecto para sorprender a esa persona especial.

Excursión a Cousin Island

Desde Indian Ocean Lodge, las excursiones guiadas a Cousin Island ofrecen una experiencia única para parejas interesadas en la vida silvestre y la naturaleza. La isla, declarada reserva protegida, permite observar aves marinas anidando, tortugas desplazándose entre la vegetación y diversas especies endémicas de Seychelles. Los recorridos, acompañados por guías especializados que explican el ecosistema y la importancia de la conservación, se desarrollan de manera respetuosa, permitiendo disfrutar del entorno de forma tranquila.

Love is in Denis Island

A tan solo 30 minutos en vuelo desde Mahé, Denis Private Island representa la esencia de la relajación: una isla coralina privada donde la naturaleza marca el ritmo del día. Snorkel en arrecifes vírgenes, paseos por playas prácticamente desiertas y atardeceres sin más compañía que el sonido del océano convierten la estancia en una experiencia de intimidad absoluta.