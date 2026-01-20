Mallorca presenta en FITUR 2026 su apuesta por la inteligencia turística y la cultura

martes 20 de enero de 2026 , 08:30h

La isla se posiciona como destino referente en sostenibilidad, gobernanza basada en datos e identidad cultural, con una agenda institucional centrada en innovación, artesanía y turismo responsable

Mallorca acudirá a FITUR 2026 con una agenda estratégica orientada a consolidar su liderazgo como destino inteligente, sostenible y culturalmente comprometido. La representación institucional estará encabezada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta Antònia Roca, en una edición que marcará además la primera participación en una feria internacional del nuevo conseller de Turismo, Guillem Ginard.

Durante su estancia en Madrid, Ginard mantendrá encuentros con los principales interlocutores turísticos nacionales e internacionales, en el marco de una presencia institucional concebida para reforzar el posicionamiento de Mallorca dentro del turismo internacional desde una perspectiva responsable y alineada con el bienestar de los residentes.

A través de distintas acciones y reuniones profesionales, el Consell pondrá en valor el trabajo que se está desarrollando para garantizar un modelo turístico equilibrado, basado en la protección del patrimonio natural, social y cultural de la isla, así como en el impulso de sectores e industrias complementarias. En este contexto, el binomio turismo y cultura tendrá un papel destacado, con la artesanía, la moda local y los productores de proximidad como algunos de los grandes protagonistas de la presencia de Mallorca en FITUR.

Mallorca PID, eje de la estrategia de inteligencia turística

Uno de los principales hitos de la agenda será la presentación de los avances del proyecto Mallorca PID (Plataforma Inteligente de Destinos), una iniciativa clave para consolidar un modelo turístico basado en la gobernanza, los datos y la responsabilidad. Esta plataforma permite avanzar hacia una gestión más eficiente del destino y posiciona a Mallorca como referente en inteligencia turística tanto a nivel estatal como internacional.

Mallorca PID forma parte del proyecto estatal de la Plataforma Inteligente de Destinos, impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo a través de SEGITTUR, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto cuenta con un presupuesto de 4,88 millones de euros, y Mallorca es actualmente uno de los destinos líderes en su despliegue.

Turismo y cultura: nuevo valor añadido del modelo sostenible

El binomio turismo y cultura cobrará especial protagonismo con la presentación de la marca Moda Artesana de Mallorca, que se dará a conocer mediante un gran desfile en Madrid. Esta acción permitirá proyectar la isla a través de su artesanía y de una forma de vestir vinculada al territorio, los oficios tradicionales y la identidad cultural mallorquina.

Asimismo, se presentará la nueva ruta senderista East Mallorca GR 226, un proyecto alineado con la promoción de un turismo responsable, de calidad y respetuoso con el medio ambiente.

Una agenda institucional de alto impacto

La presencia de Mallorca en FITUR 2026 se apoya en una planificación institucional intensa y estratégica. Entre los principales hitos, el miércoles 21 de enero tendrá lugar la presentación oficial de los avances del proyecto Mallorca PID.

El jueves 22 de enero, se celebrará el desfile de presentación de la marca Moda Artesana de Mallorca en los Cines Callao de Madrid, una iniciativa de alto impacto comunicativo, cultural y promocional.

Por su parte, el viernes 23 de enero, a las 10.30 horas, se realizará una presentación dedicada a la promoción de las actividades deportivas impulsadas por el Consell de Mallorca, un segmento con una notable repercusión en el tejido económico y turístico de la isla. Estas iniciativas generan un impacto superior a 7,3 millones de euros anuales y alcanzarán en 2026 a más de 122.000 personas, gracias a la renovación de convenios con nueve cadenas colaboradoras.

Todas estas acciones se completarán con una amplia agenda de reuniones profesionales destinadas a reforzar alianzas estratégicas y mantener el contacto directo con los principales agentes del sector turístico vinculados con Mallorca.