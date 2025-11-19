El Festival PAAX GNP, dirigido por Alondra de la Parra, presenta su quinta edición

miércoles 19 de noviembre de 2025 , 08:45h

El Festival PAAX GNP regresa para su quinta edición del 23 de julio al 2 de agosto de 2026 en el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo, México.

Alondra de la Parra, directora artística y fundadora del Festival PAAX GNP, además de directora titular y artística de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), presentó en la sede de la ORCAM, junto a María Antonia Rodríguez, directora gerente de dicha orquesta, la edición 2026 del Festival, que se llevará a cabo del 23 de julio al 2 de agosto de 2026 en el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo, México.

El Festival PAAX GNP, cuya primera edición se celebró en 2022, es una iniciativa artística única, que nace como punto de encuentro de destacados talentos internacionales de la música y danza clásica, además de para ser una plataforma que presente nuevos e innovadores proyectos de diferentes disciplinas. Se trata de una experiencia muy especial en el ámbito de la cultura que, durante once días, permite disfrutar de la mejor música y danza en un entorno incomparable: el caribe mexicano.

En esta quinta edición, el festival ha preparado un programa con muchas sorpresas y novedades como la participación de, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, que se unirá como conjunto invitado a La Orquesta Imposible, orquesta residente del Festival, para ofrecer un repertorio inolvidable y con un toque español.

La programación del festival incluye por primera vez una Gala de Zarzuela, con la que se inaugurará la quinta edición, y que contará con laparticipación del tenor mexicano Rolando Villazón y la soprano española Serena Sáenz, así como la ópera Carmen de Georges Bizet, interpretada por un elenco de talla internacional con Gaëlle Arquez (Carmen) y Arturo Chacón (Don José).

Entre los conciertos sinfónicos destacan la Sinfonía n.° 9, Coral de Beethoven, con la participación del Coro de la Comunidad de Madrid, y la monumental Sinfonía n.° 2, Resurrección de Mahler, continuando el ciclo de sinfonías de este compositor iniciado en la edición anterior.

Destaca también el estreno mundial de La Reina Roja, primera sinfonía de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, y que ha sido un encargo del festival para esta edición.

El ballet también será uno de los protagonistas de la programación de este año con la participación de los primeros bailarines y solistas del Joffrey Ballet de Chicago bajo la dirección del galardonado Christopher Wheeldon, coreógrafo residente del Festival desde su primera edición. En este 2026 presentarán dos galas de ballet: una de cámara, acompañada por solistas de La Orquesta Imposible; y una sinfónica, junto a todo el conjunto orquestal.

A la programación se suman las esperadas veladas de PAAX Darkside, las favoritas del público, que ofrecerán una experiencia fuera de lo convencional con ritmos de jazz, tango y música latina a cargo de los solistas del programa. Para esta edición también se programarán funciones matinée, pensadas para todo tipo de espectadores, con propuestas de teatro de cámara y conciertos infantiles.

Todas estas citas artísticas tendrán lugar en un escenario tan especial como es el Caribe Mexicano, concretamente dentro del Hotel Xcaret Arte, un espacio mágico para vivir la música sin límites, con instalaciones y amenidades de primer nivel, así como prestigiosos restaurantes para disfrutar de la mejor gastronomía de México.