Los destinos internacionales clave de esta Semana Santa según Passporter

miércoles 18 de marzo de 2026 , 10:15h

La actual inestabilidad geopolítica y el cierre de determinados espacios aéreos están provocando ajustes y cancelaciones puntuales en algunas rutas entre Europa y Asia. Según la aplicación española Passporter, este escenario está llevando a los viajeros a replantear sus viajes y priorizar para esta Semana Santa destinos más tranquilos, alejados de Oriente Próximo, con mejores conexiones aéreas y con una amplia oferta de experiencias auténticas.

Asimismo, la tendencia apunta a lugares que presenten condiciones climáticas favorables en primavera.

Según los datos arrojados por la compañía, países como Islandia, Marruecos, Estados Unidos, Colombia, Perú, Guatemala y Japón –en vuelo directo o vía Europa– se sitúan entre los destinos internacionales que están despertando mayor interés entre los viajeros españoles para esta Semana Santa.

Demanda de destinos con experiencias auténticas

Islandia se posiciona como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan una experiencia inmersiva en plena naturaleza. En esta época del año el país vive una transición entre el final del invierno y el inicio de la primavera, lo que permite explorar paisajes volcánicos, géiseres, cascadas y glaciares con temperaturas más suaves. Entre las experiencias más destacadas que ofrece, se encuentran la del avistamiento de la aurora boreal y el acceso a una cueva de hielo en el interior de un volcán.

Gracias a su cercanía con España y a sus excelentes conexiones aéreas, Marruecos sigue siendo uno de los destinos internacionales más accesibles y atractivos para una escapada de Semana Santa. El país invita a sumergirse en una experiencia sensorial única: pasear por los zocos de ciudades imperiales como Marrakech o Fez, dormir bajo las estrellas en el desierto del Sahara tras recorrer sus dunas en 4x4 o disfrutar de la gastronomía local frente al Atlántico.

Por su parte, Estados Unidos destaca por su variedad de propuestas turísticas, convirtiéndose en un destino muy flexible para todo tipo de perfiles de viajeros. Ciudades icónicas como Nueva York atraen a quienes buscan experiencias urbanas, culturales y gastronómicas, mientras que estados como Florida o California combinan playas y paisajes naturales de infinita belleza.

Colombia continúa ganando protagonismo entre los destinos latinoamericanos más interesantes para el mercado español. Durante estas fechas, muchas regiones del país tienen un clima especialmente favorable, con menor probabilidad de lluvias. Lugares como Cartagena de Indias o Santa Marta permiten descubrir el Caribe colombiano y el Parque Nacional Natural Tayrona. Una experiencia que no deja indiferente a ningún visitante es alojarse en una hacienda típica cafetera y hacer una cata de café colombiano.

Perú también despierta gran interés entre quienes desean combinar naturaleza, historia y cultura ancestral. Machu Picchu y el Valle Sagrado de los Incas se encuentran en una época climáticamente favorable, lo que facilita las visitas y las rutas por los Andes. Además de su extraordinario patrimonio histórico, también destaca por contar con una gastronomía reconocida a nivel internacional.

Para aquellos que quieran descubrir la Semana Santa en un entorno cultural distinto, Guatemala ofrece una de las experiencias más impresionantes de América Latina. Las celebraciones en ciudades como Antigua Guatemala son mundialmente conocidas por sus impresionantes procesiones y las tradicionales alfombras de flores y aserrín que decoran las calles. Más allá, el país invita a descubrir templos mayas como Tikal o a vivir la experiencia de ascender a algunos de sus imponentes volcanes, como el Acatenango, desde donde es posible contemplar la actividad del volcán de Fuego y disfrutar de uno de los amaneceres más espectaculares de Centroamérica.

Para finalizar, uno de los grandes atractivos de viajar a Japón durante Semana Santa es la coincidencia con la temporada del hanami, el momento del año en el que florecen los cerezos. Este fenómeno natural transforma parques, templos y ciudades en escenarios de gran belleza. Otra experiencia destacada es la de disfrutar en Kioto de la ceremonia del té con kimono.