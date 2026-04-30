Zenith presenta el icónico Chronomaster Revival A384 en su nueva versión

jueves 30 de abril de 2026 , 08:15h

Antes de 1969, tener un cronógrafo suponía adoptar un ritual diario: dar cuerda manualmente a su movimiento. Entonces se produjo un avance que redefiniría la categoría. Con la incorporación del calibre El Primero, ZENITH presentó el primer cronógrafo automático integrado de alta frecuencia del mundo, un hito en la historia de la relojería. Entre las primeras referencias, el A384 destacó por su distintiva caja tipo tonel y su diseño atrevido y moderno.

Hoy, ZENITH retoma este icono con el CHRONOMASTER Revival A384 Tropical, reinterpretando una de sus referencias más emblemáticas a través del prisma del tiempo. Inspirándose en las esferas de estilo tropical envejecidas de forma natural, cuyos cálidos tonos marrones surgieron tras décadas de exposición a la luz solar, esta nueva edición captura el carácter de estas exclusivas piezas vintage, expresado a través de la precisión de alta frecuencia de ZENITH.

Las esferas tropicales hacen referencia a las esferas de relojes vintage cuyo color original ha evolucionado de forma natural hacia tonos marrones intensos con el paso del tiempo, casi siempre como resultado de una exposición prolongada a la luz ultravioleta y de la oxidación gradual de los materiales de la esfera. Aunque en un principio no era intencionada, esta transformación se producía de forma desigual, lo que hacía que cada pieza fuera única, una característica que desde entonces ha pasado a ser muy codiciada entre los coleccionistas.

En lugar de replicar un ejemplo histórico concreto, traducido en una estética controlada y cohesionada, se captura la profundidad visual y la calidez de las esferas envejecidas con una ejecución precisa y contemporánea.

La esfera se articula en torno a una base lacada en blanco, contrastada por subesferas en tonos marrones en una clásica configuración "chocolate panda". Esta armoniosa paleta se extiende a la escala taquimétrica, representada en tonos a juego. Los índices y agujas facetados y aplicados están realzados con Super LumiNova Old Radium, que evoca la sutil pátina del tiempo y garantiza una legibilidad óptima. Un segundero del cronógrafo de un rojo vivo aporta un toque dinámico y contemporáneo.

El CHRONOMASTER Revival A384 reproduce fielmente las proporciones y la arquitectura del modelo original de 1969. Su compacta caja de acero inoxidable de 37 mm, inspirada directamente en los planos históricos, conserva la forma marcada del tonel, los pulsadores tipo bomba y el característico juego de superficies cepilladas y pulidas que definieron aquella época. Con una hermeticidad de 5 atm, combina a la perfección la fidelidad vintage con la robustez moderna.

El reloj está impulsado por el Calibre El Primero 400, el sucesor más fiel del El Primero 3019 PHC original, presentado en 1969. Desarrollado y fabricado íntegramente en la Manufactura, ofrece una frecuencia de 5 Hz (36 000 alternancias por hora), lo que permite una medición precisa de hasta una décima de segundo.

Con una reserva de marcha de 50 horas y compuesto por 278 componentes, el movimiento puede admirarse a través del fondo de zafiro de la caja, donde el rotor calado tiene la forma de la estrella de cinco puntas de ZENITH.

En homenaje a su homólogo histórico, el reloj está equipado con el emblemático brazalete "escalera" desarrollado originalmente para ZENITH por Gay Frères en 1969. Ligero, flexible y fácilmente reconocible, refuerza la autenticidad de la línea Revival al tiempo que garantiza una comodidad contemporánea.