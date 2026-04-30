Budapest reabre la nueva Ciudadela, uno de sus grandes iconos

jueves 30 de abril de 2026 , 10:30h

La capital húngara continúa reinventándose y uno de sus grandes símbolos acaba de estrenar nueva etapa. La histórica Ciudadela, situada en la cima del Gellért Hill, ha reabierto completamente transformada tras una gran renovación. Más accesible, más verde y con nuevas propuestas culturales y gastronómicas, este enclave histórico vuelve a posicionarse como una visita obligatoria tanto para quienes descubren la ciudad por primera vez como para quienes buscan redescubrirla desde otra perspectiva. Estas son algunas de las claves de la nueva Ciudadela.

Nuevos miradores para contemplar Budapest en su mejor versión

Si la Ciudadela siempre fue uno de los mejores balcones sobre la ciudad, ahora lo es aún más. El recinto incorpora nuevas terrazas panorámicas y miradores desde los que contemplar el río Danubio, el Parlamento, el Castillo de Buda, los puentes históricos y el perfil monumental de Budapest. Al amanecer, al atardecer o cuando cae la noche y la ciudad se ilumina, este enclave vuelve a ser uno de los grandes imprescindibles de la capital.

Un jardín urbano entre murallas históricas

Uno de los cambios más visibles es la transformación del interior del recinto en un gran parque público de más de 6.000 metros cuadrados. Donde antes predominaba un espacio cerrado, hoy existe una zona verde pensada para pasear y disfrutar de la calma de la capital.

En este nuevo entorno, la Ciudadela se llena de rosales, lavanda, praderas floridas, plantas trepadoras, viñedos, árboles ornamentales en flor y arbustos, creando un entorno especialmente agradable y rodeado de patrimonio y naturaleza en pleno centro urbano.

Una exposición inmersiva para entender Hungría

Entre las grandes novedades destaca “El Bastión de la Libertad”, una exposición interactiva situada en el antiguo bastión oeste de la fortaleza. Con más de 1.700 metros cuadrados, propone un recorrido por los principales episodios de la historia de Hungría mediante instalaciones audiovisuales, efectos visuales y una narrativa envolvente.

La visita comienza con la conquista húngara y la fundación del Estado, para continuar con la ocupación otomana, el dominio de los Habsburgo, el movimiento kuruc y la revolución e independencia de 1848. Después llegan la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Trianon, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la ocupación soviética, la revolución de 1956 y, finalmente, la transición democrática y la recuperación de la independencia.

Un icono histórico renovado y más accesible

La emblemática Estatua de la Libertad, visible desde numerosos puntos de la ciudad, también ha sido restaurada como parte del proyecto. Como nueva incorporación simbólica, el pedestal de la figura principal luce ahora una cruz que representa los 1.100 años de estatalidad húngara, así como los vínculos del país con el cristianismo occidental y la cultura europea.

Junto a ella, se han renovado caminos, accesos, zonas comunes e iluminación, ahora más eficiente e integrada en el entorno monumental. Además, se han instalado ascensores y nuevas conexiones interiores que facilitan recorrer cómodamente los distintos niveles del recinto, mejorando la experiencia para todos los visitantes.

Cafetería con vistas y nuevos espacios para quedarse más tiempo

La reapertura ha convertido la visita en una experiencia mucho más completa. El complejo incorpora cafetería con terraza panorámica, heladería, tienda de recuerdos y nuevas zonas de descanso repartidas por el recinto.

Con esta transformación, la Ciudadela recupera su protagonismo como uno de los grandes símbolos de Budapest y se suma a la nueva energía de una ciudad que mira al futuro sin renunciar a su historia.