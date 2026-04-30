Turismo de Taiwán firma acuerdo con la Corporación de Ferrocarril de Alta Velocidad

La Administración de Turismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció en Taipéi la firma de un memorando de entendimiento con la Corporación de Ferrocarril de Alta Velocidad de Taiwán (THSRC, siglas en inglés), lo que subraya el compromiso del Gobierno con el turismo sostenible.
La entidad señaló que en enero de 2025 lanzó el proyecto “Taiwán sostenible, viaje lento” a través de su plataforma Taiwan Stay. Más de 145.000 viajeros realizaron reservas en 110 hoteles locales mediante esta iniciativa, que permitió reducir más de 3.250 toneladas métricas de carbono al año.
Según la Administración de Turismo, el destacado desempeño del programa fue clave para concretar el acuerdo con la THSRC y seguir integrando recursos. La participación del sector hotelero también ha crecido, con 137 establecimientos formando parte del proyecto.
Los itinerarios ofrecidos priorizan la eficiencia energética y la reducción de plásticos, los viajes de baja emisión de carbono, el reciclaje y la reutilización, la revitalización regional y la alimentación sostenible. Además, los viajeros pueden acceder a descuentos e incluso ganar boletos gratuitos. Entre las próximas recomendaciones figuran el Museo Nacional de Ciencias Naturales en mayo y recorridos nocturnos guiados en el Área de Educación Natural de Xitou en julio.
La Administración añadió que, además de la THSRC, la Corporación de Ferrocarriles de Taiwán también está intensificando la promoción del turismo sostenible, incluyendo la colaboración para lanzar trenes turísticos que ofrezcan opciones de viaje más diversas.