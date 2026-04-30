El eclipse solar y las Perseidas convierten el astroturismo náutico en una tendencia en auge en 2026

jueves 30 de abril de 2026 , 09:00h

Con la llegada del verano, el calendario astronómico de 2026 vivirá uno de sus momentos más destacados con la coincidencia del eclipse solar del 12 de agosto y el máximo de actividad de las Perseidas, también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, cuyo pico se producirá entre la noche del 12 y el 13 de agosto. Esta combinación convierte esas fechas en una de las mejores oportunidades del año para la observación del cielo nocturno.

En este contexto, Click&Boat, plataforma de alquiler de embarcaciones, propone disfrutar de este doble fenómeno desde el mar, alejándose de la costa para observar el eclipse al atardecer en el horizonte y prolongar la experiencia durante la noche con las Perseidas, en un entorno más íntimo, oscuro y libre de interferencias lumínicas. La elevada contaminación lumínica, que afecta a más del 80% de la población mundial, refuerza el valor del mar como enclave privilegiado para la observación astronómica, gracias a su baja interferencia, amplio campo de visión y ambiente silencioso, que permiten una experiencia inmersiva en condiciones especialmente favorables este año por la baja interferencia lunar y la alta actividad del fenómeno.

Mejores destinos para disfrutar de estos fenómenos desde el mar

Islas Baleares (Formentera y Menorca) : las aguas que rodean Formentera y Menorca destacan como una de las mejores opciones para la observación del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde el mar. Ambas islas se sitúan dentro de la franja de totalidad, lo que permite contemplar el fenómeno completo con un horizonte completamente despejado hacia el oeste, un factor clave al producirse el eclipse al atardecer. Además, la estabilidad del Mediterráneo en agosto facilita una navegación más predecible, lo que convierte esta zona en una de las más fiables para el evento. A ello se suma la calidad de sus cielos nocturnos, con baja contaminación lumínica en navegación, lo que permite disfrutar en condiciones óptimas del máximo de las Perseidas durante la noche del 12 al 13 de agosto.

Islas Cíes e Isla de Ons : navegar por el noroeste de la península en las aguas que rodean las Islas Cíes y la Isla de Ons permite acceder a una de las zonas donde el eclipse del 12 de agosto de 2026 será visible en su fase de totalidad desde el mar, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El principal valor de esta área es la combinación de cielos oscuros y ausencia de contaminación lumínica, lo que la convierte también en un entorno muy favorable para la observación de las Perseidas.

Costa Brava (Cap de Creus) : el entorno del Cap de Creus ofrece una posición estratégica en el noreste peninsular para la observación del eclipse solar, al situarse dentro o muy cerca de la franja de totalidad y disponer de un horizonte marítimo abierto hacia el oeste, fundamental para este fenómeno.

Cabo de Gata (Almería) : el parque natural de Cabo de Gata es uno de los destinos más fiables del sur de Europa para la observación de las Perseidas desde el mar, gracias a su clima seco, baja humedad y escasa contaminación lumínica. Estas condiciones lo convierten en un enclave excepcional para la lluvia de meteoros durante la noche del 12 al 13 de agosto. Sin embargo, en esta ubicación el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será parcial, por lo que no se podrá observar la totalidad del fenómeno, aunque sí una ocultación significativa del disco solar al atardecer.

Islas Canarias (La Graciosa y El Hierro) : estos enclaves ofrecen algunos de los cielos más oscuros y limpios del mundo, lo que los convierte en lugares excepcionales para la observación de las Perseidas desde el mar. No obstante, en el caso del eclipse solar del 12 de agosto de 2026, su localización implica una visibilidad únicamente parcial del fenómeno, lo que reduce su interés en comparación con otras zonas de la península y Baleares donde sí puede observarse la totalidad.

El auge del astroturismo en el mar: Consejos para una experiencia óptima

El astroturismo se afianza como una tendencia clave del turismo experiencial, impulsado por la demanda de propuestas más sostenibles, pausadas y conectadas con la naturaleza, lejos de las grandes ciudades. En este marco, las experiencias náuticas nocturnas destacan al ofrecer una forma única de redescubrir el cielo: navegar bajo las estrellas y contemplar fenómenos como lluvias de meteoros se convierte en una propuesta diferencial para quienes buscan algo más que un destino.

Para disfrutar plenamente de las Acuáridas desde el mar, los especialistas recomiendan alejarse entre 3 y 5 kilómetros de la costa con el fin de reducir la contaminación lumínica y mejorar la visibilidad del cielo nocturno. Asimismo, aconsejan evitar las noches de luna llena o con alta luminosidad, ya que estas condiciones pueden dificultar la observación de los meteoros. Es importante también permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante un periodo de entre 20 y 30 minutos antes de comenzar la experiencia, así como optar por embarcaciones estables o fondeadas que garanticen una mayor comodidad. Del mismo modo, se recomienda contar con patrón profesional o experiencia previa en navegación nocturna para asegurar una travesía segura.