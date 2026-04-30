El mercado de lujo crece un 30% en la Costa del Sol

jueves 30 de abril de 2026 , 09:45h

La incertidumbre internacional está reforzando el posicionamiento de la Costa del Sol como uno de los destinos más seguros para invertir y residir. En este contexto, la demanda de vivienda de lujo en Marbella y el llamado “triángulo de oro” (Marbella, Estepona y Benahavís) ha crecido más de un 30% en algunos mercados internacionales, según datos de Pure Living Properties.

Este repunte responde a un cambio en el comportamiento del inversor global, que prioriza seguridad, estabilidad y calidad de vida frente a la volatilidad geopolítica y económica. “En momentos de incertidumbre, los compradores buscan mucho más que rentabilidad. Marbella reúne todos esos factores, y eso se refleja en un aumento claro de la demanda desde principios de año”, explica Javier Nieto, CEO de la firma.

Marbella se consolida como uno de los destinos preferidos tanto para la compra como para el alquiler premium. De hecho, distintos informes internacionales sitúan a la ciudad en el quinto puesto mundial entre los enclaves más atractivos para grandes patrimonios, junto a mercados como Madrid, Milán, Dubái o Miami.

Uno de los factores clave de este crecimiento es la conectividad. El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol supera los 20 millones de pasajeros anuales y mantiene conexiones con más de 150 destinos. Solo en el primer trimestre de 2026 ha superado los 5 millones de viajeros, un 6,3% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que refuerza la accesibilidad del destino.

A ello se suma un estilo de vida diferencial: más de 300 días de sol al año, una oferta gastronómica de primer nivel, servicios sanitarios de calidad y una amplia red de colegios internacionales, en un entorno que combina privacidad, bienestar y seguridad.

El interés inversor también refleja un cambio en los flujos de capital. Crece la presencia de compradores procedentes de países del Golfo —como Emiratos Árabes Unidos, Catar o Arabia Saudí— que buscan refugio en mercados europeos estables. A este perfil se suman inversores tradicionales de Reino Unido, Alemania o Francia, junto a un aumento sostenido desde Europa del Este.

En paralelo, el alquiler de alto nivel se consolida como puerta de entrada al mercado. Muchas familias optan por estancias prolongadas para conocer el destino antes de comprar, un proceso que, en numerosos casos, termina materializándose en operaciones inmobiliarias en los meses posteriores.

Este dinamismo ya se deja sentir en otros sectores como la restauración, el ocio o el comercio, impulsando la economía local. La temporada alta, además, se adelanta y se alarga, consolidando a Marbella como un destino activo durante todo el año.

En este nuevo escenario, la seguridad se reafirma como uno de los principales valores diferenciales de la Costa del Sol, clave para entender su creciente atractivo en el mapa internacional del lujo.