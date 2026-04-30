Iznájar transforma sus calles en una ruta de patios, balcones y rincones repletos de flores

jueves 30 de abril de 2026 , 09:15h

El municipio cordobés propone un recorrido sin prisas, donde flores, tradición y actividades al aire libre se mezclan aprovechando la llegada de la primavera.

Patios, rejas y rincones muestran Iznájar desde otra perspectiva a través del Festival de los Balcones y los Rincones que se celebra durante todo el mes de mayo.

Iznájar (Córdoba) encuentra en la primavera uno de sus momentos más especiales con una propuesta que invita a recorrer el municipio de otra manera. A través de una ruta impulsada por sus propios vecinos, y donde patios, balcones, rejas y rincones se llenan de flores y dan forma a un itinerario que se disfruta caminando, especialmente durante el mes de mayo, cuando su afamado Festival de los Balcones y Rincones alcanza su punto central y se completa con una programación repleta de actividades al aire libre.

Gitanillas, geranios, claveles, entre otras muchas flores, marcan el inicio de un tranquilo paseo que se abre a las vistas del Embalse de Iznájar. El contraste entre el blanco de las fachadas, el color de las flores y el paisaje convierte el recorrido en una sucesión de escenas que cambian en cada calle.

Durante todo el año, los vecinos cuidan y transforman sus patios, prueban combinaciones, reorganizan espacios y afinan cada detalle para que, llegado este mes de mayo, en pleno cénit de la primavera, cada rincón tenga personalidad propia. Este esfuerzo colectivo en el que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle se percibe en cada una de las calles, en cada uno de sus rincones.

La propuesta no responde a una única forma de visitarse. Se descubre caminando, avanzando sin un orden establecido y dejando que cada calle marque el ritmo. Más que seguir un trazado concreto, invita a detenerse, observar y dejarse llevar por el propio municipio.

A esta experiencia se suma una programación que se vive, en su mayor parte, al aire libre. Entre las propuestas destacan las rutas senderistas que permiten descubrir el entorno natural de Iznájar, así como actuaciones musicales en distintos espacios del municipio y encuentros vinculados a la tradición local. También sobresalen citas como la “Velailla” de la Torre, con música y “El Chacarrá” -baile folclórico iznajeño-, o el XIII Festival Flamenco “La Alegría de Iznájar”. A ello se añade la acción knitting, en la que, bajo el título “Iznájar floría”, vecinos y vecinas han elaborado una maceta gigante tejida que funciona como punto de encuentro y photocall durante el festival en uno de los imponentes miradores al mayor embalse de Andalucía, ahora al 85% de su capacidad, después de más de 13 años.

Con el Festival de los Balcones y los Rincones, Iznájar propone vivir la primavera al aire libre, de forma pausada, recorriendo sus calles llenas de macetas y flores o en sus miradores con vistas al Embalse de Iznájar.