Valencia refuerza la seguridad durante las Fallas con 11 torres de videovigilancia

jueves 19 de marzo de 2026 , 08:45h

Las Fallas valencianas han optado por reforzar la seguridad de monumentos y espacios festivos mediante la instalación de 11 torres móviles de videovigilancia inteligente de BauWatch durante los días centrales de la celebración.

El despliegue se concentrará principalmente en Catarroja, donde las diez comisiones falleras del municipio contarán con una torre de videovigilancia cada una, en una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Catarroja para reforzar la protección de los monumentos y los espacios festivos durante las Fallas. A ellas se suma otra torre en una comisión fallera de Valencia capital, reforzando la seguridad en una de las fiestas tradicionales con mayor afluencia de visitantes de España.

Las torres estarán operativas durante los días en los que los monumentos permanecen expuestos en la vía pública, aproximadamente durante cinco días, desde la plantà hasta la cremà.

“Desde este gobierno municipal estamos trabajando para que Catarroja siga siendo un pueblo seguro también en unos días tan importantes como las Fallas. Este refuerzo de la seguridad nos permite proteger los recintos falleros, cuidar el espacio público y garantizar que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de la fiesta con tranquilidad y convivencia”, añade Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja.

“Las Fallas son una celebración única que durante varios días llena las calles de actividad y congrega a miles de personas en torno a unos monumentos que son el resultado de meses de trabajo, dedicación e ilusión por parte de las comisiones falleras. En este contexto, resulta clave preservar tanto los monumentos como los espacios en los que transcurre la fiesta, para que las comisiones y la ciudadanía puedan disfrutarla con mayor tranquilidad. Con este despliegue, queremos poner la tecnología al servicio de una supervisión continua de estos entornos y facilitar una respuesta rápida ante cualquier incidencia”, señala Ignacio González Medina, director de BauWatch España.

Proteger los monumentos frente a vandalismo e intrusiones

Las Fallas atraen cada año a más de un millón de visitantes a las calles de Valencia y de numerosos municipios de la provincia, de acuerdo con un informe de la Universitat de València (UV). Solo en la ciudad de Valencia, la construcción de los monumentos falleros supera los 9,8 millones de euros de inversión por parte de las comisiones, según datos de la Junta Central Fallera.

La exposición prolongada de estos monumentos en espacios abiertos los convierte en estructuras especialmente vulnerables a daños accidentales, actos vandálicos o intrusiones, especialmente durante la madrugada o en momentos de menor vigilancia.

Durante varios días, estas estructuras permanecen instaladas en espacios públicos antes de la cremà, lo que incrementa la necesidad de reforzar la vigilancia en los entornos donde se ubican.

Reforzar la seguridad, pues, se vuelve necesario para proteger unos monumentos que requieren meses de trabajo y que constituyen uno de los principales atractivos de la fiesta.

Videovigilancia apoyada en IA y deep learning

Las torres GreenLight de BauWatch integran cámaras de videovigilancia con software avanzado de análisis de vídeo basado en inteligencia artificial. Cada dispositivo, además, cuenta con iluminación visible desde larga distancia, un elemento disuasorio permanente que indica que el área está siendo monitorizada.

Su tecnología se apoya en modelos de IA entrenados con millones de eventos reales previamente verificados, lo que permite analizar el comportamiento en escena y priorizar amenazas reales incluso en entornos complejos o con gran movimiento de personas, como ocurre durante celebraciones multitudinarias.

Cuando el sistema detecta una posible intrusión, las imágenes se envían automáticamente a una Central Receptora de Alarmas, donde operadores humanos verifican la alerta en tiempo real. En caso necesario, el sistema puede activar mecanismos de disuasión activa en directo, como avisos por megafonía, que permiten intervenir antes de escalar el incidente.

Este modelo permite supervisar espacios abiertos o temporales durante las 24 horas, combinando analítica avanzada de vídeo, verificación humana y disuasión en tiempo real, una solución especialmente adecuada para eventos, infraestructuras temporales o emplazamientos que no cuentan con sistemas de seguridad permanentes.