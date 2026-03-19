Taiwán reivindica en Nueva York su liderazgo en igualdad de género

jueves 19 de marzo de 2026 , 09:00h

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés) de la República de China (Taiwán) organizó la Noche del Poder y la Cultura de las Mujeres de Taiwán el pasado 13 de marzo en la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Nueva York como parte de los eventos de la Semana de la Igualdad de Género de Taiwán, que se celebra en paralelo a la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, siglas en inglés) de las Naciones Unidas.

En la velada se destacaron los logros de Taiwán en la promoción de la igualdad de género, así como su sólida capacidad institucional y resiliencia cultural. En un vídeo pregrabado, la vicepresidenta Hsiao Bi-khim señaló que, desde la incorporación en 2012 al ordenamiento jurídico de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, siglas en inglés), Taiwán ha impulsado continuamente reformas legales y políticas basadas en tratados internacionales sobre derechos humanos y sus mecanismos de revisión.

Asimismo, resaltó que en 2025 Taiwán puso en marcha el Plan Nacional de Acción para Prevenir la Violencia de Género, incorporando esta prioridad dentro de la estrategia nacional de desarrollo en pos de crear espacios públicos más seguros y libres de discriminación. Los avances de Taiwán también han sido reconocidos a nivel internacional: Taiwán se situó en el sexto lugar mundial y primero en Asia en el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI, siglas en inglés) 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), demostrando su liderazgo global en igualdad de género.

El acto contó con el espectáculo de jazz de la reconocida marimbista y compositora taiwanesa Su Yu-han y la Exposición sobre el Poder de las Mujeres de Taiwán, cuya imagen central fue la orquídea taiwanesa, símbolo de resiliencia, diversidad y conexión cultural. A través de ella, los asistentes pudieron conocer los importantes progresos de Taiwán en igualdad de género, reformas judiciales y cooperación internacional.

Otro evento destacado fue el Foro de Taiwán—Liderazgo Resiliente, Futuros Inclusivos: Mujeres Forjando Caminos Transformadores hacia la Igualdad del 12 de marzo en Nueva York, donde se compartieron experiencias de mujeres líderes en el impulso de la innovación institucional, el fortalecimiento de la resiliencia de la gobernanza y el avance de la participación inclusiva.

Adicionalmente, más de 60 representantes de 40 gobiernos locales y ONG taiwanesas continúan celebrando más de 30 eventos paralelos durante la CSW mostrando al mundo el empeño que Taiwán pone en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.