OPPO Find X9 Ultra inaugura una nueva era para la imagen móvil

jueves 26 de marzo de 2026 , 08:15h

Con el primer teleobjetivo con zoom óptico ultra sensible de 10x y 50 MP del sector

OPPO se prepara para redefinir una vez más la fotografía móvil con el próximo lanzamiento global del OPPO Find X9 Ultra en abril, posicionándolo como “Your Next Camera”. Este dispositivo será el primero del mercado en integrar un revolucionario sistema de teleobjetivo con zoom óptico de 10x y 50 MP en un smartphone. Esta proeza de la ingeniería óptica, desarrollada en estrecha colaboración con Hasselblad, permitirá a los usuarios capturar imágenes a larga distancia con una nitidez, detalle y fidelidad de color sin precedentes.

Con esta innovación, OPPO materializa la visión del Find X9 Ultra: «Un smartphone diseñado para reemplazar a la cámara tradicional».

Este avance no solo establece un nuevo estándar en la industria, sino que consolida el liderazgo de OPPO en el desarrollo de sistemas de imagen de nivel profesional.

El OPPO Find X9 Ultra promete ofrecer a fotógrafos y entusiastas una herramienta sin concesiones, capaz de rendir en las condiciones más exigentes y de transformar por completo la experiencia fotográfica en un dispositivo móvil.