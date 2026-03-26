Entrevista a Jorge Díaz y Alberto Martínez, creadores de Hellotickets: Un buen equipo es la clave

En un sector donde la experiencia del viajero se ha convertido en el verdadero centro del negocio, iniciativas como Hellotickets nacen precisamente de una frustración real. Lo que comenzó como un viaje fallido a Nueva York —marcado por una estafa al intentar asistir a un partido en el mítico Madison Square Garden— terminó transformándose en una plataforma que hoy facilita el acceso seguro a eventos y experiencias en todo el mundo.

La idea de Hellotickets nació a raíz de un viaje a Nueva York en Navidad

Detrás de este proyecto están Jorge Díaz Largo y Alberto Martínez, dos emprendedores que supieron convertir un problema personal en una oportunidad de negocio global. Desde sus inicios en Madrid hasta superar la barrera de los cien millones de euros en ventas, su trayectoria refleja la evolución de una startup que ha sabido adaptarse, pivotar y crecer en un mercado altamente competitivo.

En esta entrevista, ambos repasan los orígenes de la compañía, los retos del sector —marcado por la tecnología, la intermediación y el riesgo de fraude— y las claves de un modelo que no solo vende entradas, sino que redefine la forma de construir un viaje: empezando por la emoción de un gran evento.

Jorge Díaz Largo y Alberto Martínez nos comentan “No hay nada peor en un viaje que la frustración de no poder vivir una experiencia que esperabas”

¿Cómo nació Hellotickets?

Nació a raíz de un viaje a Nueva York en Navidad. Queríamos vivir la experiencia de ver un partido en el Madison Square Garden, un Knicks contra Celtics, pero las entradas estaban agotadas. Decidimos comprarlas en la puerta del estadio y resultaron ser falsas. Nos quedamos sin entrar y, además, habíamos pagado mucho dinero. Fue una experiencia muy frustrante. Ahí nos dimos cuenta de lo complicado que era comprar entradas de forma segura si no eres local y pensamos que tenía que existir una mejor solución.

¿Cuándo se puso en marcha el proyecto?

La idea surgió en ese viaje, pero nos llevó varios años desarrollarla. No fue hasta finales de 2017 cuando lanzamos formalmente Hellotickets.

¿Dónde comenzasteis?

cuando se trata de algo tan especial como un partido o un concierto, el usuario prioriza asegurar esa entrada

Empezamos entre Madrid y Londres, ya que Jorge vivía allí, pero la empresa nació en Madrid, en el barrio de Arganzuela. De hecho, seguimos teniendo la oficina allí, muy cerca de donde crecimos.

¿Esperabais llegar hasta donde estáis hoy?

No, en absoluto. Cuando lanzas una startup sabes que la mayoría fracasan. Nosotros también tuvimos que reinventarnos: la idea inicial no tiene nada que ver con lo que es hoy Hellotickets. Supimos pivotar y rodearnos de un buen equipo, y eso ha sido clave.

¿En algún momento pensasteis en abandonar?

Cuando creas una empresa es como un hijo, es muy difícil soltarla. Ha habido momentos complicados, sobre todo al cambiar el modelo de negocio, pero siempre hemos tenido claro que había una oportunidad real.

¿Qué ofrecéis exactamente al usuario?

Nuestro cliente suele empezar comprando una entrada para un gran evento: un partido, un concierto… Ese evento marca las fechas del viaje. A partir de ahí, el usuario construye el resto de su experiencia: tours, actividades, visitas… Nosotros acompañamos todo ese proceso.

las ciudades más importantes para nosotros son la santísima trinidad: Nueva York, Londres y Roma

¿Es curioso que el evento sea lo primero que se compra en un viaje?

Sí, normalmente lo primero es el vuelo, pero cuando se trata de algo tan especial como un partido o un concierto, el usuario prioriza asegurar esa entrada. Es el eje del viaje.

¿Qué valor diferencial aportáis?

Ofrecemos acceso a eventos que en muchos casos están difíciles y, sobre todo, garantizamos seguridad, disponibilidad y atención del cliente. Evitamos situaciones de fraude, que por desgracia siguen siendo habituales.

¿Hasta dónde queréis llegar?

Creemos que aún tenemos muchísimo recorrido. Ya hemos superado los cien millones de euros en ventas, algo que pocas startups consiguen en España, pero aspiramos a seguir creciendo y convertirnos en uno de los próximos unicornios del país.

¿Cuáles son vuestros principales mercados?

Por origen de clientes, Francia suele ser el principal mercado, seguido de España, Reino Unido e Italia. En cuanto a destinos, las ciudades más importantes para nosotros son la santísima trinidad: Nueva York, Londres y Roma.

¿Y ciudades españolas como Madrid o Barcelona?

Aún no están al nivel de esas grandes capitales internacionales, principalmente por volumen de turismo. Además, en ciudades como Roma o Londres hay una mayor concentración de experiencias de pago asociadas al viaje.

¿El turismo nacional también forma parte de vuestro crecimiento?

Sí, es una de las líneas en las que queremos crecer. En España, además de Madrid y Barcelona, destinos como Granada con la Alhambra o Sevilla con sus monumentos y tours tienen mucha demanda.

¿Dónde encontráis más dificultades dentro del sector?

En los eventos, especialmente en algunos deportes. La gestión de entradas sigue siendo muy manual en muchos casos y eso dificulta la escalabilidad. Estamos esperando a que el sector evolucione tecnológicamente.

Nuestra obsesión es que los viajeros puedan vivir experiencias únicas con total tranquilidad y seguridad

Hablando de tecnología, ¿la inteligencia artificial puede llegar a sustituiros?

La IA puede cambiar la forma en la que los usuarios encuentran opciones, pero nosotros queremos ser quienes ofrezcan a esos sistemas lo más importante: precio, disponibilidad y confianza. Ese valor seguirá siendo clave.

Toda vuestra historia empezó con una estafa ¿Dónde se producen más estafas?

Curiosamente, en experiencias de alto valor donde no hay interacción humana directa, como entradas para grandes parques temáticos tipo Disneyland. Son productos caros y atractivos para los estafadores.

Para terminar, ¿qué mensaje queréis lanzar?

Nuestra obsesión es que los viajeros puedan vivir esas experiencias únicas —un gran concierto, un partido o una visita icónica— con total tranquilidad, al mejor precio y sin sorpresas desagradables.