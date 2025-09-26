Las Rozas Village reúne las voces del Turismo de Madrid en su 25 aniversario

viernes 26 de septiembre de 2025 , 08:17h

Las Rozas Village celebró su 25 aniversario en The Palace, A Luxury Collection Hotel, de Madrid.

El 18 de mayo del año 2000, Las Rozas Village, parte de The Bicester Collection, abrió sus puertas en el municipio de Las Rozas…

En el marco del Día Mundial del Turismo (que se celebrará el próximo 27 de septiembre) y de la mano de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, tuvo lugar una velada especial que reunió a muchas de “las voces del turismo” de Madrid.

El encuentro, coorganizado con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y en colaboración con la Counidad de Madrid, Aeroméxico y The Palace, A Luxury Collection Hotel, contó con la presencia de Miguel Sanz, director general de Turespaña, y Luis Fernando Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, junto a otros destacados representantes de instituciones y compañías turísticas nacionales e internacionales como Gabriel García Alonso y Mar de Miguel, presidente y vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM),

El acto contó con dos mesas de diálogo en las que participaron líderes del sector hotelero, cultural, retail y turismo internacional, como Paula Pisonero (Directora General de The Palace, A Luxury Collection Hotel, Madrid), Mar de Miguel (Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid), Pasquale Speranza (Senior VP Sales Aeroméxico), Evelio Acevedo (director gerente Museo Thyssen-Bornemisza), Álvaro Cebrián (Cofundador El Ganso) y Esteban Liang (director de negocio de Las Rozas Village).

La celebración del 25 aniversario de Las Rozas Village quiso poner de manifiesto el liderazgo de Madrid como epicentro del turismo de lujo internacional, respaldado por su reconocimiento en rankings globales y por la apuesta conjunta de instituciones y sector privado por la excelencia, la sostenibilidad y la innovación.

Desde su inauguración, Las Rozas Village se ha convertido en un referente internacional del shopping de lujo. Es el tercer Village de The Bicester Collection, construido cinco años después de Bicester Village en Londres y dos años después de La Roca Village en Barcelona.

Con Las Rozas Village, The Bicester Collection introdujo en Madrid el Turismo de Compras, combinando turismo y retail, y contribuyendo al posicionamiento de la ciudad como destino de compras de lujo.

Con una inversión total de más de 53,1 millones de euros a lo largo de estos 25 años, Las Rozas Village se ha consolidado como un destino global clave en el turismo de lujo en la región de Madrid. De 40 boutiques, 350 empleados y 650.000 visitantes, ha pasado a contar con 100 boutiques, generar más de 1.500 puestos de trabajo y recibir 5 millones de visitantes anuales.