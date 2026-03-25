ITA Airways anuncia su nuevo modelo de distribución

miércoles 25 de marzo de 2026 , 10:15h

ITA Airways da un paso decisivo en su proceso de innovación y consolida su modelo de distribución indirecta de contenidos con el anuncio de una iniciativa estratégica: a partir del 5 de mayo de 2026, los contenidos más relevantes de la compañía estarán disponibles para los agentes IATA/ARC con autorización para emitir billetes de ITA Airways, a través de la solución New Distribution Capability (NDC) del Grupo Lufthansa.

La tecnología NDC, definida por IATA, permite un modelo de distribución más moderno y avanzado, capaz de ofrecer contenidos de viaje más completos, flexibles y personalizados que la tecnología tradicional. Para las agencias de viajes, esto se traduce en una mayor competitividad, un mayor control sobre la oferta y nuevas oportunidades de negocio.

El modelo de distribución NDC ofrece a los clientes tarifas competitivas, acceso a ofertas exclusivas y la posibilidad de contratar paquetes personalizados, que incluyen servicios como la selección de asientos, equipaje adicional y ascensos de clase, lo que mejora en general la experiencia de compra y el nivel de servicio.

La incorporación al modelo de distribución del Grupo Lufthansa permitirá a las agencias de viajes acceder al contenido NDC de ITA Airways de forma rápida y sencilla, y la empresa aplicará los estándares tecnológicos comunes al resto de las aerolíneas del Grupo, beneficiándose así de las mejores prácticas consolidadas gracias a la experiencia de Lufthansa.

«Esta novedad supone un paso más en la evolución de ITA Airways hacia un modelo de distribución digital moderno, flexible y cada vez más orientado al valor para los clientes, allanando el camino hacia nuevas oportunidades gracias a la integración con las tecnologías más avanzadas del sector», afirmó Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network and Incentive Management Officer de ITA Airways.