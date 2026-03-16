Sardá refuerza su presencia en Ibiza Gallery para la temporada 2026

La firma de lencería femenina de gama alta Sardá refuerza su presencia en Ibiza con la renovación de su espacio en IBIZA Gallery de cara a la temporada 2026, consolidando así su apuesta por este destino de retail experiencial que reúne en un mismo enclave marcas premium, gastronomía y propuestas culturales en la isla.

Concebido como un punto de encuentro entre lifestyle y experiencias únicas, IBIZA Gallery se configura como un entorno donde el diseño y la innovación ocupan un lugar central. Situado dentro del complejo The Site Ibiza, junto a dos hoteles de lujo y un hub gastronómico con marcas reconocidas internacionalmente, el espacio nace con la vocación de capturar la esencia creativa y sofisticada de Ibiza.

Este enclave encarna una nueva forma de entender el retail: un espacio conectado con el destino, pensado para el disfrute y la expresión personal.

Sardá crea piezas atrevidas, sensuales y sorprendentemente versátiles, pensadas para quienes desean expresar su personalidad y vivir la vida al máximo. En Ibiza —donde la moda fluye con naturalidad desde los clubes de playa hasta los encuentros al atardecer y las noches de fiesta— la propuesta de la firma encaja de forma natural con el ritmo de la isla.

Bajo la dirección creativa de Nuria Sardá, la marca continúa ampliando su universo más allá de la lencería y el baño tradicionales, desarrollando diseños que difuminan las fronteras entre lencería, moda de baño y estilo de vida. El resultado es una colección versátil y contemporánea, pensada para adaptarse a cada momento del día y que encuentra en IBIZA Gallery su escenario ideal: un espacio donde moda, cultura y experiencia dialogan con el espíritu actual de la isla.