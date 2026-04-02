jueves 02 de abril de 2026 , 08:15h

Cristina García Rodero · Fe, fiesta y lo que sigue vivo

Uno de los libros más relevantes de la historia de la fotografía.

Una edición revisada por la propia autora.

Durante más de quince años, Cristina García Rodero recorrió España fotografiando fiestas, ritos y tradiciones que muchos creían destinadas a desaparecer.

De los esfuerzos y sacrificios de 15 años, en 1989, nació España oculta, el libro de su vida, que la situó en primera línea del escaparate internacional de la fotografía y cambió el destino de la Editorial Lunwerg.

Un archivo único sobre la identidad popular de un país.

Imágenes que hablan de fe, celebración y memoria.

Cristina García Rodero comenzó a fotografiar con pasión de adolescente (que no ha abandonado) las fiestas, ritos y liturgias que, como muchos, creía que iban a desaparecer de la España rural con el fin de Franco, que ya se intuía. Se equivocaron. Si hay un día cada año en que las ciudades se vacían y los pueblos rebosan es el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen.

Con todos los premios y reconocimientos recibidos, nadie como García Rodero ha capturado tantos momentos que reflejan el alma popular y tradicional de este país, y durante tanto tiempo. Un blanco y negro perenne que testimonia lo más primitivo que hay en el ser humano, su fe y sus ganas de celebrar la vida y conjurar la muerte.

CRISTINA GARCÍA RODERO

Primera española integrante de la Agencia Magnum

Premios: Premio World Press Photo de Vida Cotidiana, Premio Erich Salomon, Premio World Press Photo por Arte y Entretenimiento...

Cristina García Rodero nació el 14 de octubre de 1949 en Puertollano (Ciudad Real).

A los dieciséis años compró su primera cámara.

Estudios

Se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde tuvo a Antonio López de profesor, y en 1974 comienza a impartir clases de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.

Fotografía

En 1983 empezó a dar clases de fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, donde permaneció hasta 2007.Recibió una beca para estudiar en Florencia y empezó a salir a la calle a fotografiar las huelgas que en Italia sucedían por entonces casi todos los días. La Fundación Juan March le concedió la beca solicitada para un trabajo general, pero al fotografiar las fiestas populares españolas, decidió que era a lo que quería dedicarse.