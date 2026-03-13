Wizz Air analiza cómo viajan los pasajeros según su signo del zodiaco

viernes 13 de marzo de 2026 , 10:15h

¿Influirán los astros en la frecuencia con la que volamos, en nuestra fidelidad a una aerolínea o en nuestra preferencia por viajar solos? Un nuevo análisis de Wizz Air sugiere que los signos del zodiaco pueden revelar patrones de viaje sorprendentes: desde planificadores estratégicos que lideran las estadísticas de vuelo hasta viajeros más aventureros que no pueden dejar de reservar su próxima escapada.

“Si bien analizamos la astrología de forma distendida, los datos subyacentes cuentan una historia muy real”, afirma Vera Jardan, Corporate Communications Manager de Wizz Air. “Los de capricornio reservan con una frecuencia un 5 % superior a la media de los pasajeros de nuestra red y muestran la tasa de repetición de reservas más alta en general. Sagitario, a pesar de ser nuestro segmento de clientes más pequeño, viaja con una frecuencia desproporcionada. El contraste entre el tamaño del grupo y la intensidad de las reservas es lo que hace que estos patrones sean particularmente interesantes”.

La frecuencia como factor diferenciador

En todos los signos del zodiaco, el tamaño medio del grupo se mantiene casi idéntico, con poco más de 1,6 pasajeros por reserva, lo que indica que la mayoría de los clientes viajan solos o en pareja.

Si hay un signo que realmente domina los cielos, ese es capricornio. Descritos a menudo en astrología como planificadores disciplinados y estrategas a largo plazo, los Capricornio viajan un 5% más que el pasajero medio en toda la red de Wizz Air, lo que los convierte en el signo más activo. También registran la mayor tasa de repetición, con una media de 2,55 reservas por cliente. Además, suelen contratar más maletas facturadas y reservas de asientos que la media, posicionándose como uno de los segmentos más leales y comprometidos de la compañía.

Cáncer le sigue de cerca, ocupando el segundo lugar tanto en reservas totales como en volumen de viajes. Conocidos por valorar la comodidad, la familiaridad y las conexiones emocionales, los viajeros Cáncer parecen regresar constantemente a las nubes. Aunque no lideran en intensidad de repetición, su sólido desempeño en todas las métricas principales sugiere hábitos de viaje estables y confiables, ya sea para visitar a seres queridos o para volver a sus destinos favoritos.

Calidad frente a cantidad

En el extremo opuesto del espectro se encuentra sagitario. A pesar de representar el menor volumen de clientes, este signo ocupa el segundo lugar en frecuencia de repetición, con una media de 2,48 reservas por viajero. En otras palabras: son pocos, pero viajan con una frecuencia extraordinaria. Para Wizz Air, esto convierte a Sagitario en el perfil clásico de "viajero de élite" (power traveler): un grupo reducido, pero notablemente activo.

No todos los segmentos de gran volumen se ven impulsados por la repetición. Por ejemplo, Leo ocupa el tercer lugar en reservas totales, aportando un tráfico global significativo a la red de la aerolínea. Sin embargo, su frecuencia media de reserva se sitúa ligeramente por debajo de la media, lo que indica que su volumen proviene de la escala del grupo y no tanto de la recurrencia de sus viajes. Asociados a menudo con personalidades audaces y experiencias memorables, los Leo pueden verse atraídos por viajes puntuales y destacados, pero no regresan con tanta asiduidad como otros signos.

Viajes en solitario y en grupo

Los de escorpio registran el mayor tamaño medio de grupo, lo que los convierte en el signo con más probabilidades de viajar acompañado. Astrológicamente, Escorpio se asocia con círculos íntimos leales y fuertes vínculos personales, lo que explicaría su tendencia a planificar viajes junto a compañeros de confianza. Tauro y Géminis les siguen de cerca, sugiriendo una inclinación algo mayor hacia las experiencias de viaje sociales o compartidas.

Desde los planificadores estratégicos hasta los exploradores espontáneos, el mensaje es claro: en lo que respecta al comportamiento de viaje, la lealtad importa más que el tamaño del grupo. Y si los astros tienen algo que decir al respecto, parece que algunos signos simplemente no pueden resistirse a reservar su próximo vuelo.

Resumen del viaje zodiacal:

Viajeros más leales: Capricornio

Viajeros más frecuentes por persona: Sagitario

Viajeros más sociales: Escorpio

Mayor segmento de clientes: Capricornio

Mayor volumen de reservas: Capricornio

Alto volumen, pero menor repetición: Leo