Wizz Air se consolida como la aerolínea más eficiente en emisiones en Europa en 2025

lunes 04 de mayo de 2026 , 10:30h

Wizz Air ha sido clasificada en primera posición en Europa y segunda a nivel global en la Revisión Anual EmeraldSky 2025 de Cirium, el referente independiente en eficiencia de emisiones de aerolíneas. La compañía ha obtenido la categoría Gold, otorgada a las cinco mejores aerolíneas del mundo, lo que refleja su enfoque continuo en la reducción de la intensidad de emisiones de CO₂, al tiempo que ofrece conectividad asequible y fiable.

La Revisión Anual EmeraldSky evalúa a las 100 mayores aerolíneas regulares de pasajeros del mundo en función de las emisiones de CO₂ por asiento-kilómetro disponible (ASK). La metodología está verificada de forma independiente por PwC bajo la norma ISAE 3000, lo que la convierte en uno de los rankings más creíbles y transparentes en materia de eficiencia de emisiones en aviación. EmeraldSky también está acreditado por el Rocky Mountain Institute como proveedor cualificado de datos de emisiones de vuelos bajo las Pegasus Guidelines, el primer marco financiero alineado con el clima para la aviación.

Wizz Air registró 52,9 g de CO₂ por ASK a nivel global y 53,1 g de CO₂ por ASK en Europa, situándose claramente por delante de sus competidores europeos más cercanos. Este rendimiento refleja el modelo operativo de la aerolínea, centrado en la eficiencia, así como una de las flotas más jóvenes de Europa, con una edad media de 4,7 años, compuesta en gran medida por aeronaves Airbus A321neo de última generación.

Liderando la eficiencia en emisiones manteniendo la conectividad

En el ranking regional europeo, Wizz Air lidera con 53,1 g de CO₂ por ASK en una red de más de 335.000 vuelos al año, demostrando que es posible reducir la intensidad de emisiones al mismo tiempo que se mantienen operaciones de alto volumen que conectan personas, economías y regiones en toda Europa.

Su segunda posición a nivel global resulta especialmente destacable teniendo en cuenta las diferencias de rutas. La única aerolínea que la supera opera en trayectos significativamente más largos, con una media superior a los 2.100 km, frente a los 1.547 km de media de Wizz Air, lo que pone de relieve la solidez de su rendimiento en eficiencia dentro de la aviación de corto y medio radio.

Impulsando la descarbonización del sector aéreo

El rendimiento en intensidad de emisiones de Wizz Air es el resultado de una inversión sostenida a largo plazo, alineada con su hoja de ruta Flying Towards Net Zero. La modernización de la flota sigue siendo un pilar clave, con la incorporación continua de aeronaves Airbus A321neo, que consumen significativamente menos combustible por asiento que los modelos de generaciones anteriores.

“Las operaciones de corto y medio radio son las más difíciles de descarbonizar en términos de intensidad, ya que hay menos distancia para amortiguar el consumo de combustible del despegue y el ascenso. Ese es el contexto del ranking de Wizz Air este año. La inversión sostenida en aeronaves de nueva generación y en el diseño de la red son los dos factores que impulsan estos resultados, y Wizz Air ha actuado sobre ambos”, afirmó Mike Malik.

Más allá de la renovación de la flota, Wizz Air trabaja en toda la cadena de valor de la aviación para apoyar la descarbonización. Esto incluye inversiones en combustibles sostenibles de aviación (SAF) a través de empresas como Firefly, así como colaboraciones con Gen Phoenix y Geven en materiales circulares y soluciones de cabina ligeras que contribuyen a reducir el consumo de combustible. La ampliación de estas reducciones de emisiones dependerá de una colaboración continua entre fabricantes, productores de combustible, aeropuertos y responsables políticos.