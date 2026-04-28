Alemania en primavera: mirar, viajar y descubrir

martes 28 de abril de 2026 , 10:15h

Hay momentos del año en los que un destino se transforma por completo.

En Alemania, la primavera es uno de ellos: los paisajes florecen, las ciudades se vuelven más ligeras y surgen nuevas historias por descubrir.

Cuando Alemania florece, viajar se convierte en una experiencia llena de color: almendros, cerezos, parques de rododendros y huertos transforman los paisajes en escenarios luminosos. Es entonces cuando la primavera muestra su lado más bello.

A ver florecer los rododendros: una explosión de colores

¡Mayo lo renueva todo y lo llena de color! Esto es especialmente cierto allí donde florecen los rododendros. La mejor prueba de ello es Ammerland, en Baja Sajonia, que gracias a sus hasta 1000 variedades también podría llamarse «la tierra de los rododendros». Y qué bonito es ver cómo los arbustos de varios metros de altura brillan en rosa, violeta y blanco en parques, jardines y a lo largo de antiguos viveros. El parque de rododendros de Bremen, uno de los más grandes de su tipo en todo el mundo, con miles de árboles, algunos de ellos muy antiguos, ofrece un contraste urbano.

Tulipanes y plantas ornamentales: maravillas florales en todas sus facetas

En primavera, la isla de Mainau, en el lago de Constanza, se convierte en la isla de los tulipanes: hileras e hileras de flores rojas, amarillas, naranjas y rosas brillan y forman artísticos parterres acompañados de exóticas plantas ornamentales. A mediados de abril, el espectáculo alcanza su punto álgido con más de un millón de tulipanes en flor. El Egapark de Erfurt ofrece un espectáculo igualmente impresionante. Tulipanes, prímulas, narcisos y otras plantas ornamentales transforman el monumento ajardinado más importante de Alemania de los años 60 en una colorida obra de arte total.

Viajes para ver los cerezos en flor: Pretty in Pink

Cuando florecen los cerezos, la primavera en Alemania adquiere un aspecto casi poético, por ejemplo en Bonn. Allí, normalmente a principios de abril, algunas calles del casco antiguo se transforman durante unos días en un techo rosa de flores. Berlín ofrece un espectáculo más amplio: a lo largo del canal Landwehrkanal o cerca del Mauerpark, los árboles combinan la experiencia de la naturaleza con la historia de la ciudad. En Hamburgo se celebra incluso una fiesta dedicada a los cerezos en flor, con música, baile y fuegos artificiales.

Disfrutar de la floración de los almendros: una maravilla para los sentidos en los viñedos

En el Palatinado, ningún acontecimiento se espera con tanta ilusión como la floración de los almendros. Con un idílico mar de flores, la naturaleza da la bienvenida a la primavera a finales de febrero y envuelve el paisaje a lo largo de la Ruta del Vino Alemana en un fragante manto rosa y blanco. Algo similar ocurre en la Ruta de la Montaña de Hesse, entre Darmstadt y Heidelberg. Entre viñedos y soleadas laderas, los árboles parecen casi una acuarela, enmarcada por pequeños pueblos con casas de entramado de madera.

Época de las magnolias: un mar de flores en delicado rosa

Cuando las «reinas de los árboles ornamentales» despliegan sus elegantes flores en marzo y abril, aportan a Alemania un toque de esplendor oriental. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el monasterio de Maulbronn. En el recinto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las flores blancas, rosas y violetas intensas crean un evocador contraste con las arcadas góticas. En Stuttgart, las magnolias están omnipresentes en parques y avenidas. En Wilhelma, unos 70 árboles forman incluso el mayor bosque de magnolias de Europa al norte de los Alpes.

Campos de azafrán: alegres y coloridos mensajeros de la primavera

Morados, amarillos y blancos: como pequeñas bombas de color, los azafranes brotan de los prados, a menudo aún cubiertos de nieve. Esta imagen se repite cada año en los alrededores de Oberstaufen, cuando las laderas de las montañas de Algovia se transforman en un resplandeciente mar de flores gigante. También en el centro de atención floral se encuentran los millones de flores del parque del castillo de Husum. La floración de los crocos es muy diferente en los Montes Metálicos, por ejemplo en Drebach: allí, los crocos brotan entre casas de entramado de madera y suaves laderas a través del suelo invernal.

Viajes durante la floración de los frutales: un espectáculo natural mágico

Una de las épocas más bonitas del año en la región de Altes Land, a orillas del Elba, es la floración de los frutales en abril y mayo. Entonces, millones de capullos se abren en los cerezos y, sobre todo, en los manzanos, y transforman la mayor zona frutícola continua de Europa en un mar de flores rosas y blancas, en el que los pueblos con casas de entramado de madera parecen casi un decorado. En este sentido, también se respira una belleza kitsch en los alrededores del lago de Constanza, donde enormes plantaciones de manzanos caracterizan el paisaje y, en primavera, lo sumergen en un mar de flores visible desde lejos.