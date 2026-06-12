WaxDayz convierte San Sebastián en la capital europea del surf

viernes 12 de junio de 2026 , 08:45h

Bipi, plataforma de movilidad flexible, participa en una nueva edición de Waxdayz, uno de los eventos con mayor crecimiento dentro del circuito europeo de surf y lifestyle, que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en la playa de Zurriola, en San Sebastián. En esta edición, la compañía contará con el acompañamiento de Dacia, reforzando su conexión con una audiencia afín a los planes al aire libre, la aventura y el espíritu outdoor.

La cita reunirá a surfistas de toda Europa en una competición que ya cuenta con lista de espera, consolidándose como una referencia emergente para la comunidad surf. En el marco de su quinta edición, Waxdayz acogerá el Basque Country Open of Surfing 2026, con la participación de surfistas internacionales como Jorgann Couzinet, Sean Gunning, Janire González o Lili Hirigoyen, en una competición que se desarrollará ambos días.

Además, el evento incorporará un formato especial que rinde homenaje a competiciones locales históricas, enfrentando a surfistas de Iparralde y Hegoalde en una prueba por equipos que tendrá lugar el sábado 13 de junio a las 12:00, reforzando el carácter comunitario y transfronterizo del festival.

Más allá de la competición, Waxdayz se ha consolidado como un punto de encuentro único donde conviven deporte, música, cultura urbana, sostenibilidad y experiencias de marca en uno de los enclaves más icónicos del surf europeo. Un escenario natural y urbano a la vez, con el mar como protagonista, que ofrece además una programación cultural completa con conciertos, DJs, skate, market, food trucks y actividades abiertas al público, atrayendo a miles de asistentes y consolidando el evento como referente en nuevas formas de ocio y consumo.

La presencia de Bipi en Waxdayz no responde a una acción puntual, sino a una apuesta continuada por el evento y por la visión de su organizador, Borja Agote, referente en el mundo del surf, que ha impulsado el crecimiento de una cita capaz de reunir comunidad, talento deportivo y marcas en torno a una forma de vivir más libre, activa y flexible. En este contexto, la compañía refuerza su compromiso con una movilidad más accesible, flexible y alineada con los nuevos estilos de vida, acercando su propuesta a un público joven, activo y digital.

En esta edición, Bipi estará acompañada por Dacia, marca que se suma al evento junto a la compañía para conectar con una audiencia afín a los planes al aire libre, la aventura y los vehículos con espíritu outdoor. Durante el festival, los asistentes podrán descubrir de cerca algunos de los modelos más surferos de la gama Dacia, como Duster hybrid-G 150 4x4, Bigster y nuevo Dacia Jogger equipado con Pack Sleep, un kit desmontable que permite transformar la parte trasera en una cómoda cama de dos plazas y disponible en varios modelos de la Gama.

De esta manera, los asistentes a Waxdayz podrán comprobar la eficiencia de los modelos de Dacia que cuentan con la etiqueta ECO y podrán descubrir la última innovación de Dacia con el motor hybrid-G 150 4x4 , que incorpora un motor de gasolina mild-hybrid de 1.2 litros, 48 V y 140 CV con una caja de cambios automática de doble embrague y seis velocidades. Una mecánica fabricada en España, en la planta de Valladolid, que está adaptada para poder ser alimentada con gasolina o GLP (Gas Licuado de Petróleo) y que tiene una autonomía superior a los 1.500 kilómetros.

Además, Bipi activará una acción especial durante el evento en la que el público podrá participar y llevarse distintas sorpresas, reforzando la conexión directa con los asistentes en un entorno experiencial. Porque en WaxDayz se compite, se escucha música, se vive la playa… y también se exploran nuevas formas de moverse.