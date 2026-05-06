El Hotel Saratoga propone una forma diferente de vivir la ciudad de Palma

miércoles 06 de mayo de 2026 , 09:15h

Hay un momento en el año en el que Palma se revela de forma especialmente auténtica. Antes del pulso vibrante del verano, cuando el calor aún es amable y la ciudad se abre sin prisas: mayo y junio dibujan un escenario ideal para descubrir la isla con otra mirada. Es el tiempo de las terrazas sin aglomeraciones, de las calas silenciosas y de los paseos para disfrutar con calma de cada rincón.

En ese equilibrio perfecto entre energía y tranquilidad, el Hotel Saratoga se posiciona como punto de partida para vivir Palma desde dentro. Situado en pleno corazón de la ciudad, entre el casco antiguo y el paseo marítimo, este icónico y emblemático hotel (testigo de la evolución de Palma desde 1962) propone una forma de alojamiento que combina experiencias, gastronomía y estilo de vida mediterráneo.

El arte de perderse…

Vivir Palma en esta época del año es hacerlo a pie, sin itinerarios rígidos. Desde el Hotel Saratoga la ciudad se despliega de forma natural: calles históricas, patios escondidos, galerías y museos que dialogan con la luz del Mediterráneo.

El recorrido cultural se convierte en una experiencia fluida que puede comenzar en el Museo de Mallorca (para descubrir la historia de la isla en un entorno arquitectónico único), seguido de la Fundación Juan March (con una cuidada colección de arte moderno español y entrada gratuita) o el Museo de La Seu de Mallorca, ubicado en la Catedral de Palma, una de las joyas del gótico en España. Por último, el Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, referente del arte contemporáneo en la isla, con espectaculares vistas al mar desde sus murallas

Pero en esta época del año, Palma también se vive hacia fuera: en sus terrazas, en el ritmo pausado de un café al sol o una copa al atardecer, cuando la ciudad se tiñe de tonos dorados y el tiempo parece detenerse.

En el casco antiguo o en el puerto existen múltiples opciones. Además, no hay que olvidarse del increíble Skyline del propio Hotel Saratoga, ubicado en el último piso del edificio: un exclusivo rooftop con vistas privilegias, desde donde se puede disfrutar de uno de los atardeceres más mágicos de Palma, con una panorámica completa que incluye el puerto, el Mediterráneo, la Catedral y todo Palma al caer el sol.

El Mediterráneo antes del verano

Los meses de mayo y junio se convierten, también, en la antesala de las playas en su estado más puro. Sin multitudes, con el agua clara y el entorno intacto, es posible disfrutar de calas y arenales prácticamente vacíos.

Entre las más cercanas a Palma, es posible destacar Cala Major o Illetes, con aguas cristalinas y entornos relajados. Otras más alejadas de la ciudad permiten encontrar auténticos rincones de paz junto al mar.

Sin duda, es el momento de alargar los días con paseos junto al mar, baños tranquilos y escapadas improvisadas frente al Mediterráneo.

Saratoga: donde todo empieza (y termina)

Más que un hotel, Saratoga funciona como un refugio urbano, un oasis de ciudad desde el que la experiencia de vivir Palma cobra sentido. Sus 174 habitaciones, luminosas y decoradas con líneas elegantes, invitan al descanso tras un día de descubrimiento, mientras que sus espacios comunes (sus tres piscinas -una en la terraza de la planta baja, otra en el rooftop y la última y climatizada en el spa-, sus terrazas, los salones…) se convierten en escenarios para disfrutar la ciudad desde otra perspectiva.

La zona Wellnes dispone de sauna, piscina climatizada, gimnasio y cabinas para tratamientos que completan la experiencia de desconexión.

Además, en la séptima planta del edificio se encuentra el restaurante L’Àtic, liderado por el chef Juan Pinel, uno de los espacios gastronómicos más singulares de Palma. Una oferta culinaria de autor, basada en el producto local y de temporada, reinterpretado con una mirada contemporánea y guiños al sudeste asiático. Sin olvidar el mítico Blue Jazz Club, uno de los templos de la música en directo en Palma, que desde el pasado otoño propone una cuidada programación que reúne a artistas locales e internacionales de blues, jazz y soul. Sin duda, dos propuestas que añaden una dimensión cultural y sensorial al viaje.

Viajar a Palma en primavera avanzada —y en ese inicio del verano que aún no lo es del todo— es elegir una versión más genuina del destino. Una ciudad que se deja recorrer sin prisas, donde cada experiencia se vive con mayor intensidad.

Y es ahí cuando Saratoga no solo se convierte en un lugar para alojarse, sino en una forma de habitar Palma: con elegancia, con calma y con la certeza de estar en el momento justo.