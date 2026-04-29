EN EL GUGGENHEIM BILBAO: Ruth Asawa: Retrospectiva

Fechas: Hasta el 13 de septiembre, 2026

Ruth Asawa: Retrospectiva Museo Guggenheim Bilbao .

. Comisarias: Janet Bishop, Curator Jefe ‘Thomas Weisel Family’, SFMOMA, y Cara Manes, Curator Asociada, Departamento de Pintura y Escultura, MoMA, con la colaboración de Geaninne Gutiérrez-Guimarães, Curator, Museo Guggenheim Bilbao

- Las obras de la exposición incluyen las conocidas esculturas de alambre en bucle de Ruth Asawa, así como sus obras realizadas con alambre atado e inspiradas en la naturaleza, además de fundidos de arcilla y de bronce, papiroflexias, pinturas, dibujos, cuadernos de bocetos y grabados realizados entre 1947 y 2006.

- La obra de Asawa trasciende las distinciones entre abstracción y representación, figura y fondo, y espacio positivo y negativo, y nos invita a contemplar cómo elementos muy heterogéneos se relacionan entre sí en composiciones que a su vez interactúan con su entorno.

- A comienzos de la década de 1950, la incesante búsqueda de nuevas posibilidades dentro de los procesos que Asawa había elegido dio lugar a su motivo escultórico más característico: la “forma continua dentro de otra forma”, que la artista describía como “una forma que está dentro y fuera al mismo tiempo”.

- Las piezas de alambre atado de Asawa solían partir de un centro floral, estrellado o geométrico; a medida que trabajaba y la forma crecía progresivamente hacia el exterior, la artista respondía a las propiedades del material y seguía “lo que dicta el alambre” para reproducir los patrones de crecimiento del mundo natural.