EXPOSICIÓN EN EL MUSEO PICASSO MÁLAGA

Del 30 de enero al 3 de mayo de 2026

La exposición Elena Asins. Antígona reúne en el Museo Picasso Málaga dos de las obras del último ciclo creativo de esta artista conceptual española, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento.

Tragedia clásica, abstracción geométrica y crítica ética se entrelazan en un discurso visual de gran potencia simbólica, que muestra la radicalidad intelectual y formal que definió a Elena Asins.

A través de la escultura Antígona y su pieza audiovisual Hemón, Asins reflexiona sobre los límites del lenguaje, la lógica extrema y la resistencia frente al poder.

El Museo Picasso Málaga abre así un nuevo año expositivo con la muestra Elena Asins. Antígona, que se podrá ver desde el 30 de enero en sus salas temporales. Tomando como pieza central la escultura monumental Antígona, que se complementa con el audiovisual Hemón, la exposición plantea a Antígona no solo como referente mitológico, sino como manifiesto final del pensamiento de Asins, en el que confluyen ley, ética, lenguaje y resistencia.

UNA LECTURA CONTEMPORÁNEA DE LA TRAGEDIA CLÁSICA

La escultura Antígona (2010–2015) de Elena Asins, perteneciente a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid representa la póstuma culminación simbólica de su trayectoria. Mediante una monumental estructura construida a partir de los caracteres griegos del nombre de la heroína, “Αντιγόνη”, la pieza evoca la intransigencia ética frente al poder, la imposibilidad del diálogo y la condena que se consuma en el silencio. Asins transforma el lenguaje en arquitectura visual y convoca el duelo, la desobediencia moral y la responsabilidad individual que definen el mito. Aunque la obra se identifica materialmente cono acero cortén, su técnica incluye una estructura interior tubular de acero cortén, soldadura TIG y pintura de poliuretano bicapa, lo que subraya su condición de construcción conceptual y no meramente escultórica. La negrura del material, la rigidez de la forma y la ausencia de ornamento refuerzan la idea de una muerte inevitable, de una lógica que no cede.

Como la propia artista, la escultura se mantiene firme en su estructura interna, sin concesiones.

UN HOMENAJE EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Elena Asins (Madrid, 1940 – Azpíroz, Navarra, 2015), fue una artista, escritora y crítica de arte cuya trayectoria se caracterizó por una profunda coherencia intelectual y una independencia absoluta frente a las modas del mercado. Se formó en instituciones de gran prestigio internacional: estudió Bellas Artes en París, semiótica con Max Bense en la Universidad de Stuttgart, arte computacional en la Universidad de Columbia (Nueva York), y participó en los seminarios del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid. Su obra, pionera en el uso de algoritmos y computación en el arte desde 1967, se desarrolló en formatos bidimensionales, tridimensionales y audiovisuales. Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y museos, entre ellos el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Spanish Institute de Nueva York y el Kulturbörherde de Hamburgo.