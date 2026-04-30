Gran Meliá acoge al restaurante El Capricho en la capital con un exclusivo menú degustación

jueves 30 de abril de 2026 , 08:00h

Del 20 y el 31 de mayo, los apasionados de la carne de calidad tienen una cita imprescindible en pleno centro de Madrid. El Palacio de los Duques Gran Meliá, emblema del lujo y la alta gastronomía en la ciudad, vuelve a acoger por segundo año consecutivo la propuesta culinaria de El Capricho, el restaurante del chef José Gordón, reconocido internacionalmente como un auténtico santuario dedicado a la carne de buey.

De este modo, El Capricho aterriza en la capital para compartir su identidad a través de un exclusivo menú degustación que pone en valor el origen, el tiempo y el fuego. Una oportunidad única para degustar cortes excepcionales de buey, procedentes de animales criados en libertad y sometidos a procesos de maduración cercanos a los 140 días. Además, este año el menú incorpora una novedad excepcional: un plato de La Cúpula de El Capricho, reconocido como el mejor restaurante de carne del mundo en 2026 por la prestigiosa lista World’s 101 Best Steak.

Esta propuesta podrá disfrutarse en el restaurante Jardín de los Duques, que durante esos días transformará su oferta habitual para acoger esta experiencia singular.

Un menú para darse un homenaje

José Gordón, fundador y figura clave de El Capricho, trasciende el papel de chef: selecciona, cuida y acompaña a cada animal, realizando una incansable labor de investigación y defendiendo el buey como un verdadero legado gastronómico. Desde su finca en Jiménez de Jamuz (León), ha construido una visión propia basada en el respeto a los ritmos naturales, la atención al detalle y una exigente búsqueda de la excelencia. Ese compromiso se percibe en cada fase del proceso, desde la selección de los animales hasta los tiempos de maduración de la carne.

Ese cuidado proceso desembarca en Madrid para que el público pueda apreciarlo a través del menú homenaje ofrece un recorrido de 12 pases con maridaje opcional, donde destacan platos como: su famosa Cecina Gran Reserva de larga duración envejecida en bodega y la icónica chuleta de buey selección José Gordón.

Este año, el menú incorpora novedades destacadas. Por un lado, el plato estrella de La Cúpula de El Capricho -mejor restaurante de carne del mundo en 2026-: meloso en escabeche de jarrete de buey con berenjena asada. Por otro, las croquetas de Jardín de los Duques, finalistas en Madrid Fusión, se reinterpretan con la cecina de buey de León de El Capricho, convirtiéndose en el entrante que abre este menú homenaje.

Las reservas ya están abiertas con disponibilidad limitada del 20 al 31 de mayo a través de este link. El servicio tendrá los pases del miércoles 20 al domingo 24 de mayo y del miércoles 27 al 31 de mayo (ambos domingos solo a mediodía).