Ámbito Cultural celebra el Día Mundial de la Música: Niña Polaca, Lila Downs, Xoel López…

lunes 15 de junio de 2026 , 09:30h

Semana especial a la vista: celebramos el Día Mundial de la Música por adelantado, porque es el 21 de junio, y Ámbito Cultural lo hace como mejor saben, llenando la agenda de planes que esperan que os gusten.

1.-Lunes 15 de junio a las 19:30 h

"ASÍ NACE LAS CANCIONES", CON NIÑA POLACA

Especial Día de la Música: durante tres jornadas, Ámbito se suma a la celebración de esta fecha con artistas de diferentes géneros. Y inauguran con una de las bandas con más narrativa social de la escena musical contemporánea.

Los invitados: el crítico musical de "El País" y la Cadena SER, Fernando Neira, conversa con el quinteto, que estrena nuevo álbum: “¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?". Una oportunidad pare verlos de cerca en Madrid interpretando algunos de sus éxitos.

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2.-Martes 16 de junio a las 19:30 h

CLUB DE LECTURA CON MARTA JIMÉNEZ SERRANO

La autora: una de las escritoras más talentosas y notorias del momento es la encargada de poner el fin de curso al Club de Lectura con su libro "Oxígeno", una historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura.

El encuentro: Rafael Caunedo, escritor y coordinador del ciclo, conversará con ella y dará paso a los comentarios de los lectores que estén allí.

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3.-Miércoles 17 de junio a las 19:30 h

"ASÍ NACEN LAS CANCIONES", CON LILA DOWNS

La invitada: una de las voces más influyentes de la música latinoamericana contemporánea: Lila Downs, La “Reina Mixteca”, los visita justo cuando acaba de sacar el sencillo: “Cambias mi mundo”. Contará y cantará.

¿Qué ocurrirá?: Fernando Neira continúa orquestando esta fiesta de la música y conversa con la ganadora de un Grammy y varios Latin Grammy.

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4.-Jueves 18 de junio a las 19:30 h

"ASÍ NACEN LAS CANCIONES"", CON XOEL LÓPEZ

El invitado: finalizamos la Semana de la Música con un artista imprescindible, uno de los grandes nombres de la escena independiente que además trae nuevo trabajo: “Oniria popular”.

El encuentro: Fernando Neira se sentará a charlar con Xoel López en la última sesión del ciclo, en una conversación cercana sobre cómo nacen sus temas y su manera de entender la música. Y, por supuesto, habrá música en directo.