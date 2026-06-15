El Camino a Vela llega a Cantabria rumbo a Santiago

lunes 15 de junio de 2026 , 09:00h

La XI Travesía El Camino a Vela alcanza estos días el ecuador de su recorrido con su entrada en aguas de Cantabria.

La flotilla de veleros, integrada por peregrinos por mar que navegan rumbo a Santiago de Compostela, recala hoy en Laredo y mañana Santander dentro de un itinerario que combina navegación, convivencia, cultura local, sostenibilidad y Camino de Santiago por mar. Tras iniciar la Travesía en Hondarribia este martes y completar sus primeras etapas por Euskadi, con escalas en Bermeo y Santurtzi, la ruta entra ahora en un tramo central que refuerza su dimensión turística y experiencial.

En Laredo, los peregrinos disfrutarán hoy de un paseo guiado por la localidad, una oportunidad para descubrir el patrimonio, la historia y el ambiente marinero de una villa cántabra abierta al Cantábrico. La escala forma parte de un programa que busca que cada puerto no sea solo punto de llegada, sino también espacio de acogida, encuentro y descubrimiento del territorio.

La siguiente etapa llevará mañana a la flota hasta Santander, donde los participantes realizarán una visita turística por la ciudad y el tradicional sellado de credenciales, gesto que mantiene vivo el vínculo jacobeo de esta travesía marítima. Por la tarde, los peregrinos serán recibidos con un vino español en el Palacio de la Magdalena, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad y de la bahía santanderina.

Tras su paso por Cantabria, El Camino a Vela continuará singladura hacia la costa asturiana, con Gijón como primer punto de recalada, para seguir posteriormente por Avilés antes de entrar en Galicia. Allí la ruta enlazará puertos como Ribadeo, Viveiro, Cedeira, Ferrol, A Coruña, Muxía, Muros, A Pobra do Caramiñal y Vilagarcía de Arousa, antes de llegar a Padrón y completar a pie los últimos kilómetros hasta Santiago de Compostela.

Profesiones Azules: el mar como horizonte de futuro

La edición 2026 navega con un mensaje especialmente orientado a las nuevas generaciones: las Profesiones Azules. Este lema acompaña toda la Travesía con el objetivo de mostrar que el mar es también un espacio de formación, empleo, innovación, ciencia, tecnología, sostenibilidad y emprendimiento.

Para reforzar este propósito, BluePath, la plataforma digital impulsada por Educación Azul, viaja este año a bordo de El Camino a Vela y se está promoviendo en las localidades donde recala la ruta, a través de demostraciones, actividades divulgativas y encuentros con jóvenes, familias, centros educativos, instituciones y agentes locales.

La herramienta permite descubrir perfiles profesionales relacionados con la navegación, la náutica, la pesca, la gestión portuaria, el turismo azul, la biología marina, la oceanografía, la acuicultura, las energías renovables offshore o las nuevas tecnologías aplicadas al medio marino.

Con once ediciones, El Camino a Vela se consolida como una propuesta singular de turismo náutico sostenible y peregrinación marítima, capaz de conectar puertos, territorios y personas a través de una experiencia que se navega por mar y se vive también en tierra.

La iniciativa cuenta, entre otros, con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia y la colaboración de entidades comprometidas con el desarrollo sostenible de la Economía Azul. Repsol participa como patrocinador principal de la edición 2026, junto con Touron/Mercury, B&G, Aqualia y el IME como patrocinadores.