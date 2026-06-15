Más de un centenar de artistas en la sexta edición del Festival Granada 100% Mujer

lunes 15 de junio de 2026 , 08:00h

El primer y único festival en nuestro país con un cartel conformado íntegramente por mujeres, presentó ayer el cartel oficial de su sexta edición del Festival Granada 100% Mujer que se celebrará el próximo sábado 3 de octubre en el centro cultural CajaGranada, y que, en su sexta edición, incorpora nuevas disciplinas artísticas para transformar la sociedad a través del arte femenino.

Consolidado como una propuesta pionera y única en España dirigida y promovida por Amparo Sanchez (Amparanoia) para visibilizar el talento femenino, el festival, en palabras de su directora: “evoluciona este año hacia un modelo multidisciplinar, integrando música, pintura, poesía, danza y moda con el objetivo de deconstruir prejuicios históricos hacia las mujeres y generar un diálogo intergeneracional”.

Con un completísimo cartel, durante la presentación en el centro cultural CajaGranada, se escuchó ya un adelanto de las propuestas literarias, a cargo de Raquel Paiz, que declamó algunos de sus versos; y Blanca Adelfa en versión acústica interpretaron algunos de los temas que se escucharán el próximo 3 de octubre.

Música y arte en directo sobre el escenario

El apartado musical volverá a ser uno de los grandes atractivos de la cita. El Teatro CajaGranada acogerá conciertos de artistas consagradas y emergentes en actuaciones de unos 40 minutos de duración. Como novedad, varias creadoras plásticas realizarán intervenciones pictóricas en directo durante algunos de los conciertos, fusionando música y artes visuales en una misma experiencia.

Además, durante los cambios de escenario se dará visibilidad a diferentes colectivos y asociaciones, mientras que alumnas del Instituto Albayzín colaborarán con el equipo técnico del festival. El espacio también estará decorado con los característicos murales de El Niño de las Pinturas.

Exposiciones, poesía y actividades culturales

La programación incluirá una exposición colectiva con obras de diversas artistas, complementada con actuaciones pictóricas en vivo de creadoras como Iris Serrano, autora del logotipo del festival, junto a Lara Kaló, Beijaflor y otras participantes.

La Plaza Elíptica se transformará en un espacio dedicado a la palabra y la creación literaria, con recitales de Raquel Paiz, Rosa Ortega, Virtudes Olvera y Ana Barea. Este enclave también albergará un mercadillo artesanal, desfiles de moda, maquillaje artístico, espectáculos de danza, animación musical y una amplia oferta de ocio para los asistentes.

Un espacio para las familias y el tejido asociativo

La Plaza de las Culturas será el punto de bienvenida al festival con acceso gratuito. Allí se desarrollarán actividades familiares y se instalarán distintos espacios informativos gestionados por asociaciones locales, reforzando así el carácter comunitario y participativo de la iniciativa.

Un proyecto cultural respaldado por la colaboración social

La organización corre a cargo de la asociación Revivir La Azucarera, que continúa impulsando este proyecto gracias al trabajo de voluntarias, colaboradores y entidades públicas y privadas. El festival cuenta con el apoyo de la Fundación CajaGranada, las áreas de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Granada, diversas empresas locales y la difusión de Radio Nacional de España.

Desde la organización destacan además el compromiso de artistas y profesionales participantes, muchas de las cuales han ajustado sus condiciones económicas para hacer posible la celebración de un evento que sigue creciendo y consolidándose como una referencia nacional en la promoción del arte creado por mujeres.