Bruselas: El destino donde las paredes hablan y el cómic es ley

miércoles 29 de abril de 2026 , 00:30h

Actualizado el: 29 de abril de 2026 , 00:59h

Con más de 70 murales gigantes, la capital belga ofrece una inmersión total en el conocido por muchos como Noveno Arte.

Desde joyas Art Nouveau que albergan museos hasta experiencias en 3D y tiendas de coleccionista, la ciudad despliega una oferta cultural única en el mundo.

Bruselas no solo es la capital de Europa, es el hogar espiritual de personajes que han marcado a generaciones.

Aquí, el cómic no es un pasatiempo; es un patrimonio vivo que se respira en cada esquina

Por ello, la ciudad invita a los viajeros a descubrir su faceta más creativa a través de una oferta que combina patrimonio arquitectónico, arte urbano y una agenda cultural vibrante.

Aquí, el cómic no es un pasatiempo; es un patrimonio vivo que se respira en cada esquina.

EL "MUSEO A CIELO ABIERTO" MÁS GRANDE DEL MUNDO

La famosa Ruta del Cómic es la joya de la corona. Lo que comenzó en 1991 como una iniciativa para rehabilitar fachadas se ha convertido en una red de más de más de 70 murales gigantes.

Los visitantes pueden realizar recorridos autoguiados para descubrir:

Iconos universales: Desde las aventuras de Tintín y Milú (cerca de la Grand-Place) hasta la simpatía de los Pitufos .

Desde las aventuras de (cerca de la Grand-Place) hasta la simpatía de los . Héroes locales: Personajes como Lucky Luke, Spirou, Gaston Lagaffe o Corto Maltés, que cobran vida en paredes de hasta 15 metros de altura en el centro y el barrio de Laeken.

La oferta museística de Bruselas para este sector es amplia y para todos los gustos

TEMPLOS DE LA VIÑETA: TRES PARADAS OBLIGATORIAS

La oferta museística de Bruselas para este sector es amplia y para todos los gustos, destacando tres espacios con propuestas muy diferenciadas:

1. Museo del Cómic de Bruselas: No es solo el contenido, sino el continente. Situado en los antiguos almacenes Waucquez, una obra maestra del Art Nouveau de Victor Horta, este museo recorre desde la invención del cómic hasta las técnicas más modernas de dibujo.

2. El Brussels Comics Figurines Museum alberga miles de figuritas cuidadosamente colocadas en los mismos escenarios donde los personajes viven sus aventuras: el poblado de los Pitufos, el universo del western de Lucky Luke o las misiones de Tintín y sus amigos en la Luna. Una propuesta original para redescubrir tus series favoritas y seguir su evolución desde el cómic hasta la pequeña y la gran pantalla.

3. La Casa Autrique, otra joya del Art Nouveau diseñada por Victor Horta, acoge numerosas exposiciones temáticas envueltas en una escenografía única. Además, tendrá lugar su reapertura el 26 de abril con la exposición temporal Houses in Comic Strips.

EXPERIENCIAS MÁS ALLÁ DEL PAPEL

un destino donde la imaginación de Hergé, Franquin y Peyo sigue guiando los pasos de sus visitantes

Bruselas ofrece ofertas y rincones que completan la experiencia del amante del arte:

Librerías de culto: Espacios como Brüsel o Slumberland son auténticas catedrales donde encontrar ediciones limitadas y originales.

Espacios como o son auténticas catedrales donde encontrar ediciones limitadas y originales. BoutiqueTintin : Un paso obligado para los seguidores de Hergé, donde se encuentran desde las icónicas figuras del cohete hasta ediciones en decenas de idiomas.

Un paso obligado para los seguidores de Hergé, donde se encuentran desde las icónicas figuras del cohete hasta ediciones en decenas de idiomas. Gastronomía y descanso temático: La ciudad cuenta con bares decorados por dibujantes y hoteles como el Yooma Urban Lodge , diseñado específicamente con estéticas de cómic para una estancia inmersiva.

UN ECOSISTEMA CREATIVO ÚNICO

Con la mayor concentración de dibujantes por metro cuadrado, Bruselas es una ciudad en constante creación.

Sus calles no solo rinden homenaje al pasado; son el escenario de la vanguardia de la novela gráfica contemporánea, convirtiendo cualquier paseo en una oportunidad para descubrir la próxima gran obra del género.

Bruselas reafirma su posición como la capital indiscutible del cómic, un destino donde la imaginación de Hergé, Franquin y Peyo sigue guiando los pasos de sus visitantes.