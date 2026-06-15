Hallan en Israel una excepcional cápsula del tiempo del Paleolítico Inferior

lunes 15 de junio de 2026 , 09:15h

Descubren una cueva sellada durante 400.000 años que arroja nueva luz sobre la evolución humana.

El hallazgo, considerado uno de los más relevantes del Paleolítico Inferior en el Levante mediterráneo, conserva intactas evidencias de la vida de los primeros grupos humanos.

Un equipo de arqueólogos está excavando una cueva prehistórica excepcionalmente conservada en las inmediaciones de Fureidis, al sur de Haifa (Israel), cuya antigüedad se sitúa entre los 400.000 y los 250.000 años. El enclave, que permaneció sellado durante cientos de miles de años, es considerado por los investigadores una auténtica “cápsula del tiempo” y una de las evidencias arqueológicas más importantes descubiertas en las últimas décadas para comprender la evolución humana durante el Paleolítico Inferior.

La excavación está siendo dirigida por el Dr. Kobi Vardi y Amit Gabbay, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, en colaboración con el profesor Ron Shimelmitz, del Instituto Zinman de Arqueología y de la Escuela de Arqueología y Culturas Marítimas de la Universidad de Haifa. El proyecto cuenta con financiación de la empresa Ayalon Highways.

Según los investigadores, el extraordinario estado de conservación del yacimiento permitirá reconstruir con un nivel de detalle inédito cómo vivían las comunidades humanas que habitaron la región durante una etapa clave de la evolución. La cueva pertenece al periodo final de la cultura achelense-yabrudiense, una fase previa a la expansión de los neandertales y los humanos modernos.

“Nos encontramos ante un yacimiento único de importancia mundial, protegido del paso del tiempo gracias a unas condiciones excepcionales de conservación”, explica el profesor Ron Shimelmitz. “Solo se conocen unos pocos enclaves de esta época en Israel y en el conjunto del Levante mediterráneo, y la mayoría presentan importantes limitaciones para la investigación”.

Los especialistas destacan que este periodo fue decisivo en la transformación de las sociedades humanas. Durante estos miles de años se produjeron cambios significativos en la tecnología, la organización social y las capacidades cognitivas de nuestros antepasados, sentando las bases de comportamientos complejos que posteriormente caracterizarían tanto a neandertales como a humanos modernos.

La investigación también está aportando información valiosa sobre la creciente ocupación de cuevas como espacios de residencia permanente. Las evidencias halladas apuntan a un uso intensivo del fuego y a una convivencia prolongada en asentamientos estables, factores que los expertos relacionan con el desarrollo de la cooperación social y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

Entre los hallazgos recuperados figuran herramientas de sílex elaboradas mediante técnicas avanzadas para la época, como pequeñas hachas de mano, raspadores y láminas de corte. Además, han aparecido restos óseos de animales como gamos, gacelas y caballos prehistóricos, así como indicios de la presencia de agua, un recurso que habría favorecido la ocupación continuada del lugar por grupos de cazadores-recolectores.

Para el Dr. Kobi Vardi, responsable del Departamento de Prehistoria de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la relevancia del descubrimiento es comparable a la de algunos de los grandes yacimientos de referencia de la región. “Es muy poco frecuente encontrar un enclave con un nivel de conservación tan extraordinario. Este hallazgo nos permitirá estudiar con una precisión excepcional cómo vivían los seres humanos de aquella época”, señala.

Dada la importancia científica del yacimiento, la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Haifa han puesto en marcha un amplio programa de investigación multidisciplinar destinado a reconstruir la vida, el entorno y las estrategias de adaptación de estas poblaciones prehistóricas.

Los responsables del proyecto confían en que, una vez concluyan los trabajos de excavación y estudio, la cueva pueda abrirse al público y convertirse en un nuevo referente para la divulgación del patrimonio arqueológico y la historia de la evolución humana.