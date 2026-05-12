Grupo El Chandrío adquiere Globaly Live y refuerza su liderazgo en España

martes 12 de mayo de 2026 , 08:45h

La operación refuerza un modelo estratégico en el ámbito del entretenimiento en vivo, basado en la promoción de grandes eventos, los servicios de producción, la gestión de recintos y el desarrollo de licencias y marcas bajo una estructura unificada.

Con esta operación, Grupo El Chandrío consolida su capacidad para liderar proyectos de gran formato, integrando bajo una misma estructura inversión, producción, gestión de espacios y desarrollo de experiencias, en línea con las nuevas demandas del sector y del público.



La integración refuerza un modelo operativo que abarca toda la cadena de valor del entretenimiento en vivo, combinando la capacidad inversora y de gestión del grupo con la experiencia de Globaly Live en el desarrollo, producción y ejecución de proyectos de gran formato.

El objetivo es impulsar un crecimiento sostenido, ampliar la cartera de proyectos y consolidar su posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

En este nuevo escenario, la compañía da continuidad a la unidad productiva de Globaly Live, que seguirá desempeñando un papel clave en esta nueva etapa, aportando su conocimiento, experiencia y capacidad de ejecución. Esta integración permite unificar la actividad bajo una estructura más sólida, transversal y con mayor capacidad operativa y financiera.

Esta evolución facilitará el desarrollo de proyectos de mayor envergadura, optimizará recursos y abrirá nuevas oportunidades en ámbitos como la música, la cultura, el deporte, la gastronomía y el entretenimiento experiencial.

Asimismo, la nueva etapa contempla una clara apuesta por el desarrollo de servicios propios, la inversión en infraestructuras y la creación de formatos y marcas con identidad propia, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales a promotores, instituciones y socios estratégicos.

Esta operación posiciona a Grupo El Chandrío como un actor clave en la transformación del sector, con capacidad para desarrollar proyectos a gran escala y generar nuevas oportunidades dentro del ecosistema del entretenimiento integrando contenido, producción, espacios y desarrollo de experiencias, alineado con las nuevas dinámicas del sector y las expectativas del público.