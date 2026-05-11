Singapore Airlines abre ruta con Madrid en octubre de 2026

lunes 11 de mayo de 2026 , 09:30h

Singapore Airlines (SIA) operará nuevos vuelos con cinco frecuencias semanales a Madrid vía Barcelona a partir del 26 de octubre de 2026, sujetos a la aprobación de las autoridades regulatorias. La aerolínea reestructurará sus actuales servicios de cinco frecuencias semanales entre Singapur y Barcelona, para pasar a operar la ruta Singapur–Barcelona–Madrid, convirtiendo Madrid en el 15.º destino de SIA en Europa y el segundo en España.

El Sr. Dai Haoyu, vicepresidente senior de Planificación de Marketing de Singapore Airlines, afirmó: “Madrid es un destino turístico muy popular, además de un importante centro financiero y de negocios. Nos complace poder operar nuevamente en esta ciudad después de más de 20 años. Este nuevo servicio, junto con el aumento de frecuencias hacia destinos europeos clave como Manchester, Milán, Múnich y Londres Gatwick, ofrecerá a nuestros clientes más opciones y mayor flexibilidad a la hora de planificar sus viajes.”

El vuelo inaugural a Madrid, SQ388, está programado para salir de Singapur a las 23:30 horas (hora local) del 26 de octubre de 2026, llegar a Barcelona a las 06:40 horas (hora local) del 27 de octubre de 2026, salir de Barcelona a las 07:40 horas (hora local) y llegar a Madrid a las 08:50 horas (hora local) del mismo día.

El vuelo de regreso, SQ387, está programado para salir de Madrid a las 10:00 horas (hora local) el 27 de octubre de 2026, llegar a Barcelona a las 11:15 horas (hora local), salir de Barcelona a las 12:35 horas (hora local) el mismo día y llegar a Singapur a las 08:25 horas (hora local) del día siguiente.

SIA operará la variante de largo alcance del Airbus A350-900, con 253 asientos (42 en Clase Business, 24 en Turista Premium y 187 en Clase Turista), en la ruta Singapur–Barcelona–Madrid.

La capital de España es conocida por su vibrante cultura, sus museos de clase mundial y sus monumentos, como el Palacio Real de Madrid. También es un centro de negocios y financiero, tanto para la región como para América del Sur.

Nuevos Servicios en Europa

SIA también aumentará progresivamente las frecuencias de los vuelos entre Singapur y Manchester, Milán, Múnich y Londres Gatwick en los próximos meses para satisfacer la demanda de pasajeros en estas rutas y mejorar la conectividad en su hub de Singapur.

A partir del 13 de julio de 2026, los servicios de SIA entre Singapur y Manchester, SQ302 y SQ301, aumentarán de cinco frecuencias semanales a operaciones diarias. Los actuales servicios de SIA entre Singapur y Londres Gatwick, con tres frecuencias semanales (SQ314 y SQ313), aumentarán a operación diaria a partir del 25 de octubre de 2026. Esto permitirá a SIA operar dos vuelos diarios a este aeropuerto y un total de seis vuelos diarios a Londres, incluyendo los cuatro servicios diarios que la aerolínea ya opera al aeropuerto de Londres Heathrow.

Los servicios de la aerolínea entre Singapur y Milán, SQ356 y SQ355, aumentarán de cuatro frecuencias semanales a diarios a partir del 25 de octubre de 2026. Los servicios entre Singapur, Milán y Barcelona, con tres frecuencias semanales (SQ378 y SQ377), serán cancelados a partir del 27 de octubre de 2026 tras el lanzamiento del nuevo servicio Singapur–Barcelona–Madrid.

SIA lanzará un nuevo servicio entre Singapur y Múnich con tres frecuencias semanales, SQ340 y SQ339, a partir del 26 de octubre de 2026, lo que elevará el total a 10 servicios semanales hacia la ciudad alemana.

Todos los vuelos están sujetos a la aprobación de las autoridades regulatorias y la asignación de aeronaves puede variar por motivos operativos.