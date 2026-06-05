De la Marbacoa a la Nor Wave

viernes 05 de junio de 2026 , 08:30h

La ola de sabor que llega del Mar de Noruega.

No había bastante con el skrei y el salmón que ahora llega a nuestras mesas el Marisco noruego en forma de vieiras cigalas y patas de monstruos marinos llamados cangrejos…

Para no descansar con la gula aunque sea pecado…

Tenemos un equipo comprometido con estrechar las relaciones comerciales y dar a conocer y promover nuestros productos. Y por el momento es una suerte contar con el talento del chef Urrechu que nos va a guiar en este recorrido culinario y nos va a mostrar, no solo la excelencia de estos productos sino también su versatilidad y su potencial creativo. Tengo muchas ganas para ver todos los productos en sus manos y solo daros la bienvenida otra vez y muchas gracias a todos los presentes por estar aquí.

Con estas cariñosas palabras nos recibía el embajador Lars Andersen.

‘Norwave’: Llega la gran ola gastronómica de Mar de Noruega para esta temporada estival

Este verano, Mar de Noruega llega con fuerza para convertirse en la gran ola gastronómica de la temporada.

Norwave representa el movimiento que transforma la manera de disfrutar pescado y marisco en verano: más variedad, más frescura, más ocasiones y más creatividad.

Porque está claro que las brasas ya no son solo cosa de carne.

Esta primavera y verano, el pescado y el marisco se consolidan como los grandes protagonistas de las marbacoas , una tendencia en alza ligada al placer de cocinar al aire libre.

Lomos enteros a la parrilla, rodajas jugosas, brochetas aromáticas, tacos marinados o delicadas elaboraciones en papillote…

El abanico de posibilidades es tan amplio como sugerente. En este contexto, el salmón, la trucha o el bacalao de Noruega destacan como dos especies especialmente versátiles, nutritivas y sabrosas, que están conquistando cada vez más a los consumidores españoles.

A ellos se suma una exquisita selección de mariscos —como el cangrejo rojo real y, el cangrejo de las nieves— que elevan cualquier experiencia gastronómica.

Más allá de la “marbacoa®”, la temporada estival invita a descubrir propuestas frescas y creativas, que formaron parte capital de un evento gastronómico muy especial celebrado este miércoles en la Residencia del Embajador de Noruega en España, Lars Andersen, pensadas para combatir el calor : tartares, ensaladas, sushi, poke, sashimi, platos con pescados ahumados y un sinfín de recetas que celebran la calidad del producto en su máxima expresión, bajo la dirección del prestigioso chef Íñigo Urrechu.

Con este espíritu, el Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, en colaboración con el embajador de Noruega en España celebraba una jornada gastronómica distendida para disfrutar de los pescados y mariscos premium procedentes de las frías y cristalinas aguas noruegas, con la presencia de honor de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega, Astrid Bergmål.

Como recordó Tore Holvik, director del Consejo: “Noruega tiene probablemente las condiciones climáticas más duras para el ser humano, pero las mejores del mundo para el mar. De ahí surgen pescados extraordinarios como el salmón —el favorito de los consumidores españoles—, la trucha o el bacalao fresco, cada vez más presente en nuestras mesas, y mariscos superlativos”.