Fun Business Days convierte a Valencia en el punto de encuentro del entretenimiento global

viernes 27 de marzo de 2026 , 08:15h

Durante dos días, Valencia reunirá a algunas de las personas que están detrás de los eventos, festivales y experiencias que hoy definen el entretenimiento a nivel global.

El 13 y 14 de abril, la Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge una nueva edición de Fun Business Days, un encuentro que conecta música, negocio y cultura en un mismo espacio.

Hablar de entretenimiento hoy es hablar de mucho más que música. Festivales, grandes recintos, experiencias en directo y nuevas formas de ocio forman parte de una industria con un impacto directo en la cultura y la economía. Fun Business Days pone el foco en ese ecosistema: cómo se construyen los grandes eventos, cómo evolucionan los formatos y qué está cambiando en la forma de consumir experiencias.

Entre los participantes confirmados se encuentran responsables de proyectos artísticos como Black Eyed Peas o Black Coffee, así como de festivales como Sziget, en Hungría, o Awakenings, en Países Bajos. Además, contará con figuras destacadas del panorama nacional como Lluís Torrents de Razzmatazz, la comisionada de la noche Carmen Zapata o el propietario de Amnesia, Martín Ferrer, junto a artistas españoles como Indira Paganotto, Sofía Cristo, WADE o Andrés Campo.

El programa combina conversaciones, encuentros profesionales y espacios diseñados para conectar directamente a los asistentes. Como novedad, esta edición incorpora sesiones de speed meetings, un formato consolidado en conferencias internacionales que permite generar oportunidades de negocio reales a través de reuniones ágiles entre agencias, programadores, promotores y proveedores.

Los paneles abordarán temas como la construcción de line-ups, la evolución de los festivales, los cambios en los hábitos de consumo o los retos operativos y regulatorios del sector, ofreciendo una visión práctica y aplicada de la industria.

Más allá del contenido, el evento también se extiende a la ciudad con una programación paralela que permite seguir conectando en un entorno más cercano, integrando la experiencia profesional con el contexto de Valencia.