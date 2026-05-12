Siete de cada diez coches nuevos vendidos en 2026, cuentan con etiqueta ECO o CERO

martes 12 de mayo de 2026 , 09:00h

En lo que llevamos de 2026, entre los meses de enero y abril, el 68,4% de los coches nuevos que se han matriculado tienen algún tipo de electrificación. Hablamos de una cifra de 279.478 unidades, sobre un total de 408.491 coches nuevos según datos de matriculaciones de la DGT recogidos por el operador de movilidad Bipi. Esto significa, por tanto, que los vehículos con algún tipo de electrificación, aquellos que cuentan con los distintivos medioambientales de la DGT ECO y CERO, son los predominantes en España, suponiendo siete de cada 10 coches nuevos matriculados.

Esta elevada demanda confirma que la electrificación del automóvil ha dejado de ser una tendencia de futuro para convertirse en una realidad que está transformando la movilidad, la industria y la demanda de los usuarios. La creciente oferta de modelos electrificados, junto con el impulso regulatorio y la evolución tecnológica, ha consolidado un nuevo escenario en el que conviven distintas soluciones adaptadas a diferentes necesidades de uso, desde híbridos ligeros hasta vehículos 100% eléctricos.

En este contexto, los fabricantes han diversificado su oferta con distintas soluciones electrificadas que conviven actualmente en el mercado. Si bien esta variedad, amplía las opciones para el usuario, también introduce cierta complejidad a la hora de comprender qué tecnología se adapta mejor a cada necesidad. Por ello, para entender las diferencias entre los distintos tipos de electrificación, Bipi ha querido recoger en este resumen qué significa cada tecnología de electrificación:

Vehículo con hibridación ligera (MHEV), por sus siglas en inglés Mild Hybrid Electric Vehicle: un tipo de coche que incorpora un sistema eléctrico destinado a apoyar al motor de combustión en fases concretas de la conducción. Esta tecnología contribuye a reducir el consumo y las emisiones, posicionándose como el nivel más básico de electrificación, sin necesidad de recarga externa. También permite acceder a ventajas como la etiqueta medioambiental ECO y la posibilidad de circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Entre los meses de enero y abril de 2026 los vehículos MHEV han supuesto el 26,1% del total de las ventas en España, con unas 106.581 matriculaciones, según datos de la DGT obtenidos por Bipi.

(MHEV), por sus siglas en inglés Mild Hybrid Electric Vehicle: un tipo de coche que incorpora un sistema eléctrico destinado a apoyar al motor de combustión en fases concretas de la conducción. Esta tecnología contribuye a reducir el consumo y las emisiones, posicionándose como el nivel más básico de electrificación, sin necesidad de recarga externa. También permite acceder a ventajas como la etiqueta medioambiental ECO y la posibilidad de circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Entre los meses de enero y abril de 2026 los vehículos MHEV han supuesto el 26,1% del total de las ventas en España, con unas 106.581 matriculaciones, según datos de la DGT obtenidos por Bipi. Vehículo híbrido (HEV), por sus siglas en inglés Hybrid Electric Vehicle: combina un motor de combustión con un motor eléctrico capaz de impulsar el vehículo de forma autónoma en determinadas situaciones. Puede circular en modo eléctrico en trayectos cortos, especialmente en entornos urbanos, y no requiere recarga externa. Ofrece una solución equilibrada entre eficiencia y autonomía. Estos vehículos también llevan la etiqueta medioambiental ECO, pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y se caracterizan por tener un consumo más ajustado que los híbridos ligeros. Los coches híbridos (HEV) matriculados entre enero y abril han supuesto un total de 87.281 matriculaciones, logrando un porcentaje del 21,36% en España.

(HEV), por sus siglas en inglés Hybrid Electric Vehicle: combina un motor de combustión con un motor eléctrico capaz de impulsar el vehículo de forma autónoma en determinadas situaciones. Puede circular en modo eléctrico en trayectos cortos, especialmente en entornos urbanos, y no requiere recarga externa. Ofrece una solución equilibrada entre eficiencia y autonomía. Estos vehículos también llevan la etiqueta medioambiental ECO, pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y se caracterizan por tener un consumo más ajustado que los híbridos ligeros. Los coches híbridos (HEV) matriculados entre enero y abril han supuesto un total de 87.281 matriculaciones, logrando un porcentaje del 21,36% en España. Vehículo híbrido enchufable (PHEV), por sus siglas en inglés Plug-in Hybrid Electric Vehicle: este tipo de coche cuenta con una batería de mayor capacidad, lo que le permite recorrer distancias más largas en modo eléctrico. Puede realizar trayectos diarios urbanos en modo 100% eléctrico y apoyarse en el motor de combustión para viajes largos, recargando su batería mediante conexión a la red eléctrica, tanto en corriente alterna como en corriente continúa, en las versiones más modernas. Su etiqueta medioambiental es CERO, lo que le permite tener más beneficios en algunas de las grandes ciudades de España en el aparcamiento regulado. En cuanto a los PHEV, entre enero y abril se han matriculado un total de 48.217 coches, lo que supone un porcentaje del 11,8%.

(PHEV), por sus siglas en inglés Plug-in Hybrid Electric Vehicle: este tipo de coche cuenta con una batería de mayor capacidad, lo que le permite recorrer distancias más largas en modo eléctrico. Puede realizar trayectos diarios urbanos en modo 100% eléctrico y apoyarse en el motor de combustión para viajes largos, recargando su batería mediante conexión a la red eléctrica, tanto en corriente alterna como en corriente continúa, en las versiones más modernas. Su etiqueta medioambiental es CERO, lo que le permite tener más beneficios en algunas de las grandes ciudades de España en el aparcamiento regulado. En cuanto a los PHEV, entre enero y abril se han matriculado un total de 48.217 coches, lo que supone un porcentaje del 11,8%. Vehículo 100 % eléctrico (BEV) por sus siglas en inglés Battery Electric Vehicle: funciona exclusivamente mediante energía almacenada en su batería que alimenta uno o varios motores eléctricos. No genera emisiones directas durante la conducción y es especialmente eficiente en entornos urbanos, requiriendo recarga eléctrica para su funcionamiento. La etiqueta medioambiental que llevan es la CERO y también destacan por sus beneficios en grandes ciudades y por su economía de uso con unos costes por cada 100 kilómetros con recargas domésticas insuperables. En relación con los eléctricos, el total de matriculaciones ha sido de 36.938 coches, lo que supone un porcentaje del 9,04%.

(BEV) por sus siglas en inglés Battery Electric Vehicle: funciona exclusivamente mediante energía almacenada en su batería que alimenta uno o varios motores eléctricos. No genera emisiones directas durante la conducción y es especialmente eficiente en entornos urbanos, requiriendo recarga eléctrica para su funcionamiento. La etiqueta medioambiental que llevan es la CERO y también destacan por sus beneficios en grandes ciudades y por su economía de uso con unos costes por cada 100 kilómetros con recargas domésticas insuperables. En relación con los eléctricos, el total de matriculaciones ha sido de 36.938 coches, lo que supone un porcentaje del 9,04%. Vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV) por sus siglas en inglés Range Extended Electric Vehicle: este tipo de coche incorpora un sistema de extensión de autonomía mediante un motor de combustión que actúa como generador. La tracción depende siempre del motor eléctrico, mientras que el motor térmico se limita a producir energía para recargar la batería. Suele contar con etiqueta CERO, según homologación, aunque no hay un gran número de modelos todavía en el mercado. Este tipo de vehículos todavía son una minoría ya que se han matriculado 461 unidades, lo que supone un porcentaje del 0,11%.

Esta nueva complejidad a la hora de elegir un vehículo electrificado, sumado a las particularidades de las ciudades que han incluido Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha impulsado la necesidad de fórmulas más flexibles, como las que ofrece el operador de movilidad Bipi, que permitan adaptarse a distintas necesidades de los usuarios. Los modelos de movilidad flexible responden a este nuevo escenario, facilitando el acceso a diferentes tipos de vehículos electrificados y ofreciendo la posibilidad de adaptar el vehículo a cada momento vital o necesidad de uso.