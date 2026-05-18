Le Cocó Catering: la nueva apuesta del grupo para eventos

Tras más de una década creando algunos de los conceptos gastronómicos más reconocibles y dinámicos de Madrid, Grupo Le Cocó da un nuevo paso en su evolución con el lanzamiento de Le Cocó Catering, una división especializada en eventos que nace con el objetivo de trasladar su experiencia en restauración, hospitalidad y puesta en escena a celebraciones corporativas y sociales de todo tipo.

Con esta nueva línea de negocio, el grupo refuerza su posicionamiento dentro del panorama hostelero madrileño apostando por una propuesta que combina gastronomía, creatividad, atención personalizada y producción integral. Un proyecto liderado de manera directa por Alba y Luis González, directores del grupo, quienes han querido imprimir a esta nueva etapa la misma filosofía cercana y cuidada que define a sus restaurantes.

Consolidado gracias al éxito de espacios como Fellina, La Morenilla o La Cerda de Chueca, Grupo Le Cocó ha construido una identidad propia basada en experiencias gastronómicas desenfadadas, ambientes con personalidad y una cuidada atención al cliente. Ahora, toda esa trayectoria se traslada al universo de los eventos con una propuesta diseñada para adaptarse a diferentes formatos, estilos y necesidades, sin perder la esencia de la marca.

Mucho más que un catering

Le Cocó Catering nace con una idea clara: ofrecer mucho más que comida. Cada evento se concibe como una experiencia global donde gastronomía, estética, servicio y ambientación forman parte de un mismo relato. Desde la elección del menú hasta el ritmo del servicio, la decoración o la selección musical, cada detalle se estudia cuidadosamente para crear encuentros memorables y totalmente personalizados.

“Este proyecto surge de una manera muy orgánica, viendo que en el trato cercano con el cliente es donde está realmente nuestro valor. Los clientes empezaron a pedirnos llevar la experiencia más allá de los restaurantes y entendimos que era el momento de apostar por los eventos”, explica Alba González.

Bajo el lema “En Le Cocó Catering todo empieza antes del primer bocado”, la compañía apuesta por una organización cercana, flexible y altamente personalizada, en la que cada cliente cuenta con seguimiento directo y acompañamiento durante todo el proceso de creación y producción del evento.

Gastronomía versátil y eventos a medida

La nueva división está preparada para desarrollar propuestas adaptadas tanto a eventos corporativos como sociales: desayunos de empresa, brunch, reuniones ejecutivas, presentaciones de marca, cócteles, lanzamientos de producto, celebraciones privadas o encuentros lifestyle, entre otros formatos.

Uno de los grandes diferenciales de Le Cocó Catering es precisamente su capacidad de adaptación. Cada propuesta gastronómica se diseña de forma personalizada, atendiendo no solo a los gustos y necesidades del cliente, sino también al concepto creativo del evento. Desde opciones veganas y menús saludables hasta estaciones temáticas, recetas internacionales o experiencias inspiradas en colores, ingredientes, estaciones del año o identidades de marca, todo se desarrolla de manera totalmente a medida.

Además, la propuesta incorpora algunos de los platos y referencias más icónicas de Grupo Le Cocó, reinterpretadas para el formato catering y combinadas con nuevas creaciones pensadas específicamente para eventos. Una cocina versátil, fresca y visual que busca sorprender tanto por el sabor como por la presentación.

Producción integral y experiencias cuidadas al detalle

Más allá de la gastronomía, Le Cocó Catering pone el foco en la producción integral del evento. La compañía ofrece un servicio completo que incluye personal de sala, chef privado, barra libre soft, DJ, música en directo, decoración floral, estilismo de mesas, mobiliario y diferentes soluciones técnicas y decorativas para crear ambientes coherentes y sofisticados.

La intención es facilitar al máximo la organización para que cada evento fluya de manera natural y cuidada, garantizando una ejecución impecable desde el montaje hasta el cierre de la experiencia.

Con este lanzamiento, Grupo Le Cocó amplía su universo de marca y reafirma su espíritu emprendedor, llevando su manera de entender la hospitalidad más allá de sus restaurantes y acercándola a los momentos especiales, celebraciones y encuentros que marcan la diferencia.

Le Cocó Catering llega así para convertirse en una nueva referencia dentro del sector de eventos en Madrid, apostando por experiencias personalizadas, gastronomía con identidad y una forma de recibir que pone el foco en los pequeños detalles.