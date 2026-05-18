EXPLORA III lanza itinerarios por el norte de Europa con escala en el eclipse solar

EXPLORA III iniciará sus viajes inaugurales el 3 de agosto e invita a los huéspedes a descubrir una expresión más refinada del verano. Desde la imponente calma de los fiordos noruegos hasta las costas cinematográficas de Nueva Inglaterra, cada itinerario ha sido cuidadosamente diseñado para fomentar una conexión más profunda, con estancias más largas, noches en puerto y un ritmo de descubrimiento más pausado.

La propuesta ofrece una sofisticada perspectiva de la temporada a través de climas más frescos, luminosos paisajes septentrionales y destinos de gran riqueza cultural. EXPLORA III navegará desde Barcelona hasta Lisboa, recorrerá el norte de Europa e Islandia y cruzará el Atlántico a través de Groenlandia, rumbo a Norteamérica. A lo largo de la temporada, trazará un elegante recorrido septentrional entre paisajes impactantes y destinos de gran riqueza cultural, sin repetir itinerarios.

Reflejando una forma más fluida y cómoda de viajar por mar, los puertos de embarque están estratégicamente situados en importantes enclaves regionales como Southampton y Hamburgo, para que la experiencia comience con total comodidad desde el primer momento.

COLECCIÓN DE VIAJES INAUGURALES: UNA RUTA ÚNICA DE NAVEGACIÓN ESCÉNICA

Quienes naveguen a bordo de EXPLORA III durante el verano de 2026 descubrirán la calma más auténtica de la naturaleza en estado puro. El itinerario recorre los puertos resguardados de las capitales bálticas y las históricas ciudades escandinavas antes de cruzar el Atlántico hacia Islandia, Groenlandia, las provincias marítimas canadienses y Nueva Inglaterra.

Desde las formaciones basálticas de la Calzada del Gigante hasta las arenas blancas de la Isla del Príncipe Eduardo, la travesía despliega una extraordinaria diversidad de paisajes modelados por el agua, la naturaleza salvaje y la herencia cultural. Las estancias prolongadas y las noches en destinos como Estocolmo, Reikiavik y Ciudad de Quebec permiten descubrir cada lugar con mayor profundidad y calma, mientras que la travesía transatlántica se convierte en un auténtico paréntesis de serenidad en alta mar.

Los itinerarios por el norte de Europa incorporan nuevos puertos para la marca, como Bergen, Flåm, Riga y Tallin, mientras que las rutas por los fiordos islandeses y Groenlandia revelan paisajes remotos y sobrecogedores, esculpidos por el hielo cambiante y antiguas tradiciones donde el tiempo parece medirse por el lento avance de los glaciares.

“Esta temporada de navegación representa un momento excepcionalmente rico, en el que confluyen múltiples dimensiones del lujo en los viajes”, afirma Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Desde contemplar la belleza cinematográfica de un eclipse solar junto a destacadas personalidades que dan vida a la ciencia y la aventura, hasta la profunda serenidad que ofrece una navegación más consciente por el Norte, cada elemento se ha alineado para crear una conexión más profunda con el mundo que nos rodea. Es una expresión natural de nuestro Ocean State of Mind, ofreciendo el espacio, la calma y el tiempo necesarios para absorberlo todo”.

EXPERIENCIAS INMERSIVAS EN DESTINO

Fiel a su compromiso con una narrativa auténtica y con significado, las Experiencias en Destino crean conexiones genuinas con el legado nórdico y norteamericano, invitando a los huéspedes a conectar con cada lugar de forma inmersiva y profundamente personal.

En los fiordos noruegos podrán descubrir el encanto de Mandal a bordo de una embarcación eléctrica y silenciosa, visitar huertos familiares con vistas al fiordo de Fister o ascender en el Loen Skylift, junto al resplandeciente glaciar Briksdal, para contemplar panorámicas de uno de los paisajes glaciares más impresionantes de Europa.

En su travesía hacia el oeste, el viaje propone experiencias en plena naturaleza a lo largo de la salvaje costa canadiense, desde kayak y senderismo por la Cabot Trail hasta la exploración de las islas de la Magdalena, azotadas por el viento, y la naturaleza intacta del archipiélago de Mingan.

En dirección sur, la temporada culmina en la icónica costa atlántica, transformada por los vibrantes tonos otoñales. Los huéspedes podrán descubrir las orillas boscosas y los cañones fluviales de Nueva Inglaterra, recorrer los lugares más emblemáticos de Nueva York y finalizar con una espectacular llegada al skyline tropical de Miami.

UNA TEMPORADA MARCADA POR MOMENTOS ÚNICOS

La Colección de Viajes Inaugurales de EXPLORA III se articula en torno a un excepcional programa de personalidades invitadas y experiencias enriquecedoras, concebidas para crear momentos memorables y llenos de significado a bordo.

Uno de los grandes hitos de la temporada será la travesía del 12 de agosto en A Coruña, que coincidirá con un eclipse solar, con EXPLORA III posicionado en el enclave ideal para contemplar este fenómeno astronómico excepcional, el primero visible desde Europa en 27 años. El divulgador científico, aventurero y creador de contenido Huw James acompañará a los huéspedes a bordo desde el 10 de agosto para compartir su conocimiento antes de este acontecimiento único. Al día siguiente, Helen Sharman, primera astronauta británica, ofrecerá una inspiradora charla sobre las maravillas del cosmos y su pionero viaje al espacio.

El programa también contará con la presencia de Lewis Pugh, Patrono de los Océanos de la ONU, quien navegará de Bergen a Copenhague del 22 al 25 de agosto. Como nadador de resistencia y firme defensor de la conservación marina, su participación supone un regreso cargado de simbolismo a las aguas noruegas donde realizó su primera travesía de resistencia, invitando a reflexionar sobre la belleza y la fragilidad de los océanos.

NUEVAS EXPERIENCIAS A BORDO DE EXPLORA III

Entre las novedades más destacadas se encuentra el regreso del concepto de boutique en alta mar de Rolex, tras el éxito de la boutique a bordo de EXPLORA I. Como distribuidor oficial de Rolex en el mar, la boutique ofrece a los huéspedes la oportunidad de descubrir una cuidada selección de relojes icónicos que reflejan valores compartidos como la precisión, la artesanía y la profunda conexión con el mar que definen a ambas marcas.

La oferta a bordo se completa con una selección de prestigiosas maisons internacionales como Cartier, Piaget y, por primera vez, Chopard.

EXPLORA III también incorpora nuevos conceptos gastronómicos como The Cellar by Explora Journeys, que ofrecerá la colección de vinos más amplia en el mar, y The Chef’s Table by Explora Journeys, donde se diseñan menús a medida en colaboración con los huéspedes para crear una experiencia gastronómica altamente personalizada.

Al unir viajes inmersivos, profundidad cultural e innovación consciente, EXPLORA III redefine lo que puede significar una gran apertura de la temporada estival en el segmento del lujo.