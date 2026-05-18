Handshake, el mejor bar del mundo, aterriza este verano en BLESS Ibiza

lunes 18 de mayo de 2026 , 08:30h

BLESS Hotel Ibiza continúa elevando su propuesta gastronómica y lifestyle con la llegada de Handshake Speakeasy a The Cloud 9, el rooftop del hotel, a partir del próximo 5 de junio. El icónico bar nacido en Ciudad de México, reconocido como The World’s Best Bar 2024 y actualmente situado en el segundo puesto del prestigioso ranking internacional, desembarca este verano en la Isla Blanca con una propuesta de mixología de autor frente al Mediterráneo.

Ubicado en la azotea del hotel, The Cloud 9 se consolida esta temporada como uno de los nuevos espacios de referencia de Ibiza. La colaboración con Handshake Speakeasy imprimirá carácter al rooftop a través de una exclusiva carta de cócteles que traslada el universo sofisticado y creativo del célebre bar mexicano a un enclave privilegiado sobre el mar.

Inspirado en los clásicos speakeasy y reconocido internacionalmente por su excelencia técnica, innovación y atención al detalle, Handshake ha convertido la coctelería en una experiencia sensorial donde creatividad y hospitalidad van de la mano. Su incorporación refuerza la apuesta de BLESS Ibiza The Site por reunir algunos de los conceptos gastronómicos y de mixología más influyentes del panorama internacional.

La experiencia continúa en The Palm Club, concebido como el epicentro social diurno del hotel. Un espacio abierto al Mediterráneo donde piscina, camas balinesas y jaimas se integran con una propuesta gastronómica dinámica y una barra de sushi en vivo pensada para acompañar el ritmo del día hasta el atardecer.

Junto al mar, La Sabina acompaña al huésped desde el desayuno hasta la cena con una propuesta all-day dining basada en producto fresco, cocina mediterránea y opciones más informales en un ambiente relajado y elegante.

Con estas incorporaciones, BLESS Ibiza The Site consolida una propuesta contemporánea donde gastronomía, mixología y lifestyle definen una nueva manera de vivir Ibiza. Una oferta experiencial que se completa con espacios ya emblemáticos como Sublimotion y TATEL Ibiza, referentes internacionales de la alta gastronomía y el ocio premium en la isla.