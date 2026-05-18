UNE y SEGITTUR refuerzan los destinos turísticos inteligentes

lunes 18 de mayo de 2026 , 08:15h

La Asociación Española de Normalización, UNE, y SEGITTUR han firmado un nuevo convenio de colaboración para el periodo 2026-2027 con el objetivo de reforzar la normalización nacional e internacional aplicada a los destinos turísticos inteligentes (DTI), consolidando el liderazgo de España en innovación turística y transformación digital.

El acuerdo da continuidad al trabajo conjunto desarrollado por ambas entidades durante los últimos años, una colaboración que ha situado a España como referente internacional en el desarrollo de estándares técnicos vinculados a la digitalización, la sostenibilidad, la gobernanza y la gestión inteligente de los destinos turísticos.

La alianza busca impulsar un modelo turístico más innovador, interoperable, sostenible y competitivo, apoyado en normas técnicas comunes que faciliten a destinos, empresas y administraciones avanzar con criterios homogéneos en sus procesos de transformación digital.

España lidera la normalización turística internacional

En este contexto, UNE y SEGITTUR participan esta semana en la reunión plenaria del comité internacional ISO/TC 228 “Turismo y servicios relacionados”, que se celebra en Hangzhou (China). Este organismo, cuya secretaría desempeña UNE, reúne a expertos de distintos países para desarrollar normas internacionales capaces de responder a los grandes retos del sector turístico.

Durante el encuentro se celebrarán además las reuniones de los grupos internacionales de trabajo sobre Semántica y Destinos Turísticos Inteligentes, ambos promovidos por SEGITTUR, reforzando así el papel de España como impulsor de la normalización turística a escala global.

Este liderazgo se sustenta también en la trayectoria del Comité Técnico de Normalización CTN-UNE 178 Ciudades Inteligentes, donde ya se han publicado 42 normas UNE, de las cuales 11 están orientadas específicamente al despliegue del modelo de destino turístico inteligente.

Nuevos avances en interoperabilidad e inteligencia artificial

El nuevo convenio permitirá continuar el proceso de internacionalización de las normas UNE 178501 y UNE 178502, consideradas la base para el desarrollo de una futura norma ISO de metodología aplicable a destinos turísticos de cualquier parte del mundo, independientemente de su tamaño o modelo de gestión.

Asimismo, ambas entidades seguirán avanzando en el proyecto ISO/FDIS 20525, centrado en la semántica aplicada a destinos turísticos, una herramienta clave para mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información y facilitar el intercambio de datos entre plataformas locales, territoriales y nacionales.

Como novedad, UNE y SEGITTUR impulsarán también un nuevo proyecto ISO sobre recomendaciones de semántica aplicada a la inteligencia artificial en turismo, con el objetivo de establecer un marco común que favorezca un uso responsable, eficiente e interoperable de la IA en la gestión turística.

Impulso a la normalización nacional

En el ámbito nacional, el acuerdo contempla además la reactivación del CTN-UNE 178/SC 1 Infraestructuras y plataformas de ciudad/destino, así como la revisión de la Norma UNE 178104:2017 sobre sistemas integrales de gestión de ciudades inteligentes y requisitos de interoperabilidad para plataformas urbanas inteligentes.

La actualización permitirá adaptar la norma a las nuevas necesidades tecnológicas y de gobernanza, en un escenario marcado por la evolución de las plataformas digitales, la gestión inteligente de datos y la creciente necesidad de avanzar hacia modelos más conectados, eficientes y sostenibles.

El proyecto está además vinculado a iniciativas estratégicas impulsadas por SEGITTUR, como la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) y la Plataforma de Innovación Abierta (PIA), concebidas para acelerar la transformación digital del sector turístico y mejorar el intercambio de información entre destinos, empresas y administraciones públicas.