Turismo médico en Turquía: una oportunidad estratégica de crecimiento junto a SunExpress

lunes 18 de mayo de 2026 , 09:15h

Turquía se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos líderes a nivel internacional en turismo médico y de bienestar. Gracias a la combinación de clínicas de última generación, especialistas altamente cualificados, estándares médicos reconocidos internacionalmente y una excelente relación calidad-precio, el país atrae cada vez a más viajeros que buscan acceder a tratamientos sanitarios de calidad mientras disfrutan de una experiencia de viaje cómoda y personalizada.

Destinos como Antalya e İzmir se han convertido en referentes dentro de este segmento en expansión, ofreciendo la posibilidad de combinar procedimientos médicos, tratamientos especializados o chequeos preventivos con estancias orientadas al descanso, la recuperación y el bienestar. Una tendencia que está transformando la forma de viajar y abriendo nuevas oportunidades para el sector turístico.

Un segmento en crecimiento con gran potencial para el sector turístico

El auge del turismo médico responde a una demanda cada vez más enfocada en la salud preventiva, el bienestar y la búsqueda de servicios médicos accesibles y de calidad. Este perfil de viajero suele priorizar la planificación, la seguridad, la atención personalizada y la comodidad durante todo el proceso, lo que convierte a este segmento en una oportunidad especialmente atractiva para agencias, operadores y partners turísticos.

Además, el turismo médico ofrece ventajas diferenciales para el sector:

Genera demanda fuera de la estacionalidad tradicional

Favorece estancias más largas y viajes planificados

Permite desarrollar paquetes personalizados de alto valor añadido

Impulsa la fidelización gracias a experiencias más completas y cuidadas

Facilita la combinación de bienestar, ocio y recuperación en un mismo viaje

En este contexto, Turquía destaca como uno de los mercados más dinámicos y competitivos de Europa y Oriente Medio, gracias a su sólida infraestructura sanitaria y a la apuesta creciente por el turismo de salud.

SunExpress: conectividad y confort para una experiencia integral

Como partner estratégico para este tipo de viajes, SunExpress refuerza la experiencia del pasajero con servicios pensados para ofrecer mayor comodidad, flexibilidad y tranquilidad durante el trayecto.

La aerolínea facilita conexiones directas y frecuentes a destinos clave como Antalya e İzmir, dos de los principales polos de turismo médico del país, permitiendo organizar viajes más ágiles y cómodos tanto para pacientes como para acompañantes.

Entre los servicios destacados se encuentran:

SunComfort

Flexibilidad para cambios

Selección anticipada de asiento

Equipaje adicional incluido

Mayor comodidad durante el vuelo

SunPriority

Embarque prioritario

Menor tiempo de espera en aeropuerto

Procesos más ágiles y confortables

Estos servicios responden a las necesidades específicas de un viajero que valora especialmente la comodidad, la organización y la tranquilidad antes, durante y después de su tratamiento.

İzmir: excelencia médica y recuperación frente al Mediterráneo

İzmir se posiciona como uno de los destinos más atractivos para el turismo médico gracias a la combinación de infraestructuras sanitarias modernas, profesionales con experiencia internacional y un entorno mediterráneo ideal para la recuperación.

La ciudad destaca especialmente en áreas como odontología, oftalmología, medicina estética y chequeos preventivos, ofreciendo tratamientos de alta calidad en clínicas equipadas con tecnología avanzada y atención personalizada.

Además de la excelencia médica, İzmir ofrece una experiencia de recuperación ligada al bienestar y la calidad de vida, con un clima agradable, gastronomía mediterránea, costa, cultura y un ritmo pausado que favorece el descanso.

Antalya: bienestar, descanso y atención médica de alto nivel

Antalya combina el atractivo turístico de la Riviera Turca con una oferta sanitaria cada vez más consolidada. La ciudad cuenta con modernas clínicas y hospitales especializados que permiten acceder a tratamientos médicos mientras se disfruta de un entorno vacacional privilegiado.

Especialmente reconocida en tratamientos dentales, oftalmológicos y medicina estética, Antalya ofrece al viajero la posibilidad de transformar un procedimiento médico en una experiencia más cómoda, relajada y agradable, integrando recuperación y bienestar junto al mar Mediterráneo.

Una oportunidad de futuro para el turismo

El turismo médico en Turquía representa hoy mucho más que una tendencia emergente: se ha convertido en una oportunidad estratégica para diversificar la oferta turística y responder a una demanda internacional en constante crecimiento.

Gracias a su conectividad, flexibilidad y servicios orientados al confort, SunExpress se posiciona como un aliado clave para el desarrollo de este segmento, facilitando experiencias de viaje seguras, cómodas y adaptadas a las nuevas necesidades del viajero internacional.