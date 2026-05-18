Turismo médico en Turquía: una oportunidad estratégica de crecimiento junto a SunExpress

Turquía se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos líderes a nivel internacional en turismo médico y de bienestar. Gracias a la combinación de clínicas de última generación, especialistas altamente cualificados, estándares médicos reconocidos internacionalmente y una excelente relación calidad-precio, el país atrae cada vez a más viajeros que buscan acceder a tratamientos sanitarios de calidad mientras disfrutan de una experiencia de viaje cómoda y personalizada.
Destinos como Antalya e İzmir se han convertido en referentes dentro de este segmento en expansión, ofreciendo la posibilidad de combinar procedimientos médicos, tratamientos especializados o chequeos preventivos con estancias orientadas al descanso, la recuperación y el bienestar. Una tendencia que está transformando la forma de viajar y abriendo nuevas oportunidades para el sector turístico.
Un segmento en crecimiento con gran potencial para el sector turístico
El auge del turismo médico responde a una demanda cada vez más enfocada en la salud preventiva, el bienestar y la búsqueda de servicios médicos accesibles y de calidad. Este perfil de viajero suele priorizar la planificación, la seguridad, la atención personalizada y la comodidad durante todo el proceso, lo que convierte a este segmento en una oportunidad especialmente atractiva para agencias, operadores y partners turísticos.
Además, el turismo médico ofrece ventajas diferenciales para el sector:
- Genera demanda fuera de la estacionalidad tradicional
- Favorece estancias más largas y viajes planificados
- Permite desarrollar paquetes personalizados de alto valor añadido
- Impulsa la fidelización gracias a experiencias más completas y cuidadas
- Facilita la combinación de bienestar, ocio y recuperación en un mismo viaje
En este contexto, Turquía destaca como uno de los mercados más dinámicos y competitivos de Europa y Oriente Medio, gracias a su sólida infraestructura sanitaria y a la apuesta creciente por el turismo de salud.
SunExpress: conectividad y confort para una experiencia integral
Como partner estratégico para este tipo de viajes, SunExpress refuerza la experiencia del pasajero con servicios pensados para ofrecer mayor comodidad, flexibilidad y tranquilidad durante el trayecto.
La aerolínea facilita conexiones directas y frecuentes a destinos clave como Antalya e İzmir, dos de los principales polos de turismo médico del país, permitiendo organizar viajes más ágiles y cómodos tanto para pacientes como para acompañantes.
Entre los servicios destacados se encuentran:
SunComfort
- Flexibilidad para cambios
- Selección anticipada de asiento
- Equipaje adicional incluido
- Mayor comodidad durante el vuelo
SunPriority
- Embarque prioritario
- Menor tiempo de espera en aeropuerto
- Procesos más ágiles y confortables
Estos servicios responden a las necesidades específicas de un viajero que valora especialmente la comodidad, la organización y la tranquilidad antes, durante y después de su tratamiento.
İzmir: excelencia médica y recuperación frente al Mediterráneo
İzmir se posiciona como uno de los destinos más atractivos para el turismo médico gracias a la combinación de infraestructuras sanitarias modernas, profesionales con experiencia internacional y un entorno mediterráneo ideal para la recuperación.
La ciudad destaca especialmente en áreas como odontología, oftalmología, medicina estética y chequeos preventivos, ofreciendo tratamientos de alta calidad en clínicas equipadas con tecnología avanzada y atención personalizada.
Además de la excelencia médica, İzmir ofrece una experiencia de recuperación ligada al bienestar y la calidad de vida, con un clima agradable, gastronomía mediterránea, costa, cultura y un ritmo pausado que favorece el descanso.
Antalya: bienestar, descanso y atención médica de alto nivel
Antalya combina el atractivo turístico de la Riviera Turca con una oferta sanitaria cada vez más consolidada. La ciudad cuenta con modernas clínicas y hospitales especializados que permiten acceder a tratamientos médicos mientras se disfruta de un entorno vacacional privilegiado.
Especialmente reconocida en tratamientos dentales, oftalmológicos y medicina estética, Antalya ofrece al viajero la posibilidad de transformar un procedimiento médico en una experiencia más cómoda, relajada y agradable, integrando recuperación y bienestar junto al mar Mediterráneo.
Una oportunidad de futuro para el turismo
El turismo médico en Turquía representa hoy mucho más que una tendencia emergente: se ha convertido en una oportunidad estratégica para diversificar la oferta turística y responder a una demanda internacional en constante crecimiento.
Gracias a su conectividad, flexibilidad y servicios orientados al confort, SunExpress se posiciona como un aliado clave para el desarrollo de este segmento, facilitando experiencias de viaje seguras, cómodas y adaptadas a las nuevas necesidades del viajero internacional.