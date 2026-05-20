Miraval llega a Arabia Saudí y redefine el bienestar exclusivo en The Red Sea

miércoles 20 de mayo de 2026 , 10:00h

Miraval Resorts & Spas anuncia la apertura de Miraval The Red Sea en la isla de Shura, el primer destino de la marca fuera de Estados Unidos y un hito clave en su evolución global.

Este retiro solo para adultos, situado entre el desierto y el mar en la costa oeste de Arabia Saudí y rodeado de bosques de manglares que se extienden hasta el agua, introduce en el país la propuesta característica de Miraval: una visión del bienestar basada en el mindfulness, la intención y la conexión personal.

Fiel a la filosofía de vida consciente que la marca ha desarrollado durante las últimas tres décadas, Miraval traslada su visión de “vivir una vida en equilibrio” a una experiencia profundamente conectada con el destino, integrando elementos del patrimonio saudí y de la riqueza natural de la región.

Miraval The Red Sea cuenta con 180 habitaciones, suites y villas integradas de forma armónica en el paisaje de lagunas y manglares de la isla. Diseñado por Foster + Partners, con interiores a cargo de Rockwell Group, el resort toma como inspiración el entorno natural tanto en sus formas como en sus materiales. Las siluetas inspiradas en los corales, los tonos desérticos y la luz tamizada se combinan con una cuidada paleta de piedra natural, maderas cálidas, texturas tejidas y acabados minerales.

Los espacios han sido concebidos para transmitir apertura y serenidad, permitir la entrada de la brisa marina e invitar a los huéspedes a desacelerar, reconectar consigo mismos y recuperar el equilibrio. La experiencia se completa con un característico laberinto contemplativo, diseñado como un espacio para la calma, la introspección y la meditación caminando.

Experiencias inmersivas diseñadas para fomentar una vida en equilibrio

Un variado programa de bienestar invita a los huéspedes a diseñar itinerarios personalizados junto a los Experience Planners del resort, a partir de una amplia selección de experiencias exclusivas de Miraval y prácticas conscientes inspiradas en el patrimonio cultural de Arabia Saudí y de la región.

Los huéspedes podrán practicar caligrafía árabe, disfrutar de sesiones de narración tradicional, participar en observaciones astronómicas en el desierto o descubrir el arte de la creación de perfumes, siempre guiados por el equipo de especialistas del resort. Cada experiencia —desde actividades culturales hasta aventuras al aire libre, tirolina, kayak o paddle surf— ha sido diseñada para fomentar el crecimiento personal, la conexión y el bienestar integral.

Life in Balance Spa: experiencias emblemáticas inspiradas en la herencia saudí

El resort alberga el Life in Balance Spa, un espacio de bienestar de más de 3.700 metros cuadrados y el mayor spa de Shura Island. Con 39 salas de tratamiento interiores y exteriores, este santuario de serenidad combina las terapias características de Miraval con tradiciones saudíes, como rituales de hammam y tratamientos exfoliantes inspirados en el desierto.

El resultado es una experiencia profundamente reparadora, centrada en el equilibrio, la renovación y la reconexión con uno mismo.

Una propuesta gastronómica concebida para nutrir, revitalizar y restaurar

En Miraval The Red Sea, la gastronomía se articula en torno a una filosofía culinaria cuidadosamente concebida, con menús de temporada que reflejan el compromiso de la marca con el bienestar y el equilibrio.

Rosemary, el restaurante emblema del resort, apuesta por una propuesta basada principalmente en vegetales y elaborada con ingredientes frescos y de temporada. Palm Court Café ofrece opciones más ligeras e informales, mientras que Coral Cove evoluciona a lo largo del día, pasando de un ambiente relajado junto al mar a un espacio de encuentro social por la noche, con tapas y platos para compartir.

Por su parte, Life in Balance Culinary Kitchen acoge talleres participativos que fusionan cultura, tradición y bienestar, desde rituales saudíes del café y mixología sin alcohol hasta sesiones de elaboración consciente de sushi y degustaciones inspiradas en sabores locales. Estas experiencias permiten a los huéspedes conectar con la región a través de la gastronomía, la narración y el aprendizaje compartido.

Miraval The Red Sea forma parte de The Red Sea, uno de los proyectos de turismo regenerativo más ambiciosos del mundo, que abarca más de 28.000 km² de costa, islas, desierto y montañas. Con un límite máximo de un millón de visitantes al año en todo el destino, The Red Sea mantiene un firme compromiso con la preservación y mejora de su extraordinario entorno natural.

Shura Island, epicentro del desarrollo, seguirá evolucionando hasta albergar una colección de resorts de primer nivel, puertos deportivos, espacios de ocio y lifestyle, así como Shura Links, el primer campo de golf de campeonato de 18 hoyos situado en una isla en Arabia Saudí.

“Miraval The Red Sea ha sido concebido cuidadosamente como un espacio de transformación”, señala Juan Paolo Alfonso, General Manager de Miraval The Red Sea. “Cada elemento de la experiencia del huésped ha sido diseñado para fomentar una conexión más profunda, la presencia y el crecimiento personal, integrando al mismo tiempo las tradiciones, los paisajes y la riqueza cultural de la región. Abrir el primer destino Miraval fuera de Estados Unidos, en Arabia Saudí, representa tanto un privilegio como una responsabilidad, y estamos orgullosos de presentar una experiencia de bienestar que refleja el extraordinario patrimonio natural del Reino y conecta con la histórica hospitalidad de la región, estableciendo un nuevo estándar global de lujo consciente”.

Cada estancia incluye alojamiento, una propuesta gastronómica saludable cuidadosamente seleccionada, programación grupal de bienestar y traslados terrestres de ida y vuelta desde Red Sea International Airport.

Además, los huéspedes disponen de un crédito diario para utilizar en tratamientos de spa, sesiones privadas y determinadas experiencias exclusivas.

Como parte del portfolio de lujo de Hyatt, Miraval continúa redefiniendo el futuro del bienestar a través de experiencias inmersivas que combinan vida consciente, mindfulness y transformación personal.