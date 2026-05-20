Qué hacer en Budapest, la ciudad que acoge la final de la UEFA Champions League 2026

miércoles 20 de mayo de 2026 , 09:45h

El próximo 30 de mayo, Budapest acogerá la UEFA Champions League Final 2026, convirtiéndose en el epicentro del fútbol europeo. El Puskás Aréna, el mayor estadio de Hungría y uno de los más modernos del continente, reunirá a más de 60.000 espectadores y atraerá a aficionados de todo el mundo, situando a la ciudad en el centro de la escena internacional.

Así, la capital húngara se consolida como el destino perfecto para una escapada de fin de semana. Su mezcla de historia, arquitectura monumental, cultura termal y una escena gastronómica en plena evolución permite descubrir la ciudad en apenas 48 horas.

Día 1: Buda, la ciudad desde las alturas

El recorrido sugerido comienza en la orilla de Buda, donde la ciudad se entiende mejor desde arriba. Como primera parada, el Castillo de Buda, antigua residencia real y hoy complejo cultural que resume buena parte de la historia húngara. Destruido y reconstruido varias veces a lo largo de los siglos —incluida la Segunda Guerra Mundial—, es un reflejo de las distintas capas históricas que han marcado la ciudad; desde su origen medieval, pasando por el periodo otomano o la etapa imperial de los Habsburgo.

Aquí, las calles empedradas conducen de forma natural hacia el Bastión de los Pescadores, una terraza neogótica del siglo XIX convertida en uno de los miradores más reconocibles de la ciudad. Su nombre hace referencia al antiguo gremio de pescadores que, según la tradición, protegía este tramo de la muralla medieval, con el Parlamento y el Danubio como telón de fondo.

Desde este punto, el itinerario continúa en ascenso hacia la colina Gellért. En su cima, la recientemente reabierta Ciudadela, antigua fortificación militar, ha recuperado protagonismo tras su renovación como espacio panorámico, reforzando su papel como uno de los mejores puntos para comprender la estructura entre Buda y Pest. Desde aquí se obtiene una de las vistas más completas del Danubio, que actúa como eje natural y visual de la ciudad.

La bajada vuelve a conectar con el río, pero esta vez cambia de ritmo. Es el momento de detenerse en la gastronomía local: platos como el goulash, los guisos especiados o las sopas tradicionales forman parte esencial de la cocina húngara. También es habitual encontrar recetas elaboradas con pimentón húngaro —uno de los ingredientes más representativos del país— y postres como el chimney cake, convertido ya en uno de los imprescindibles de la comida callejera local.

El día termina junto al Danubio. Al atardecer, un paseo o un crucero permite ver iluminados algunos de los iconos de la ciudad, con el Parlamento y el Puente de las Cadenas marcando una de las imágenes más reconocibles de Budapest. No es casualidad que este tramo del río esté considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Día 2: Pest, vida urbana y tradición cotidiana

El segundo día comienza en la orilla de Pest con la Basílica de San Esteban, uno de los templos más importantes del país, que además alberga la reliquia de la mano derecha del santo, considerada una de las piezas religiosas más valiosas de Hungría, y ofrece desde su cúpula una de las vistas más completas del centro histórico.

En este lugar, la ciudad se articula a través de la Avenida Andrássy, un bulevar del siglo XIX declarado Patrimonio de la Humanidad que conecta el centro con la Plaza de los Héroes. Bajo la avenida discurre además la línea M1, el metro más antiguo de Europa continental y también protegido como parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Aquí destaca el Monumento del Milenio, flanqueado por las estatuas de los siete jefes tribales magiares y figuras clave de la historia de Hungría, uno de los conjuntos conmemorativos más emblemáticos del país. A lo largo del recorrido aparecen la Ópera de Budapest, el Palacio Drechsler y numerosas villas y palacetes neorrenacentistas que recuerdan el esplendor de la época austrohúngara, cuando la ciudad vivía uno de sus momentos de mayor crecimiento cultural y económico.

El itinerario se desvía después hacia el Barrio Judío, una de las zonas con más personalidad de la ciudad. Y entre patios interiores y edificios antiguos reutilizados, surgen los conocidos como ruin bars, espacios nacidos en edificios abandonados tras la caída del comunismo y que hoy se han convertido en uno de los símbolos culturales de Budapest y de su vida nocturna.

El cierre del recorrido llega con una de las experiencias más características de la ciudad: los baños Széchenyi, un complejo termal histórico situado en pleno Parque de la Ciudad. Se trata de uno de los complejos termales más grandes de Europa y de un espacio que forma parte esencial de la identidad de la capital. Incluso en invierno es habitual ver a locales jugando partidas de ajedrez dentro de las piscinas exteriores de agua caliente.

Así es cómo en apenas 48 horas Budapest demuestra por qué es una de las capitales más fascinantes de Europa. Una ciudad donde los grandes monumentos, el Danubio y la vida cotidiana forman parte del mismo recorrido.