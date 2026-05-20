Data Appeal y Mabrian presentan su nueva familia de marcas con IA para turismo

miércoles 20 de mayo de 2026 , 09:30h

y se convierten en el mayor ecosistema mundial de inteligencia turística para destinos

Combinando IA avanzada y su amplia experiencia en la industria turística, Data Appeal, con Mabrian como su división de destinos turísticos, ofrecerá un ecosistema de inteligencia de datos consolidado e integrado bajo una nueva familia de marcas. Este enfoque unificado permite a los destinos disponer de soluciones completas, respaldadas por expertos, para afrontar la creciente complejidad de la gestión basada en datos.

The Data Appeal Company, parte de Almawave / Almaviva Group, lanza su nueva familia de marcas, que reúne sus capacidades combinadas en un ecosistema de soluciones integradas, en las que Mabrian se convierte en la división de Turismo y Destinos.

Este paso refleja una visión compartida: la de construir uno de los mayores ecosistemas de inteligencia turística del mundo para la gestión de destinos basada en datos.

La introducción de esta familia de marcas supone avanzar hacia un entorno de inteligencia de datos totalmente integrado, un one-stop-shop diseñado para ofrecer un ecosistema fluido, consolidado y sin fricciones. Impulsado por tecnología avanzada basada en inteligencia artificial y una profunda experiencia sectorial, Data Appeal no solo ofrecerá sus servicios al turismo y la hostelería, también a otras industrias clave como el retail, el sector inmobiliario, la banca y los bienes de consumo de alta rotación, entre otros. Empresas y destinos turísticos de todo el mundo podrán acceder a un entorno integrado de datos y análisis, servicios y soluciones para comprender mejor el desempeño sectorial, para anticipar tendencias y responder a retos y desafíos en constante evolución.

En el núcleo de esta evolución se encuentra la integración de las capacidades especializadas de Mabrian en inteligencia turística, que comprende áreas clave de la industria y de la gestión de destinos, incluyendo desde conectividad aérea, tendencias de demanda, sentimiento del viajero, oferta turística, a la competitividad, el impacto del gasto y la sostenibilidad; apoyadas junto por su servicio de asesoría especializada, en manos de su equipo de expertos en inteligencia turística, con una dilatada trayectoria.

“El anuncio pone de relieve la solidez de nuestra trayectoria y nuestra capacidad de innovación tecnológica aplicada al mercado turístico”, afirmó Valeria Sandei, Chief Global AI de Almaviva Group y presidenta de The Data Appeal Company. “Esta nueva propuesta de valor nos impulsa a seguir, constantemente, aspirando a la excelencia, y consolida nuestro liderazgo global en el ámbito del análisis de datos aplicado al sector turístico, avanzando aún más en nuestra apuesta por la excelencia”.

“El panorama actual del sector turístico, dinámico y cada vez más complejo, requiere que los destinos dispongan de mucho más que datos: precisan de inteligencia y conocimientos conectados y estructurados que permitan transformar la información en acciones concretas”, apunta Àlex Villeyra, CEO de Data Appeal. “Esta evolución que presentamos hoy integra tecnología, innovación y una amplia experiencia sectorial, en un ecosistema diseñado para facilitar decisiones más precisas, que fomenten la resiliencia y generen nuevas oportunidades para toda la industria turística”.

Este hito también refuerza el portfolio de Data Appeal, que también incluye soluciones avanzadas como Coach, su plataforma de gestión de reputación digital y revenue optimization, y Location, una solución de inteligencia espacial que apoya la planificación territorial estratégica, formando en conjunto una oferta de inteligencia de negocio más potente y holística.

Este proceso de integración, que continuará avanzando a lo largo de 2026, estará liderado por Àlex Villeyra, recientemente nombrado CEO de Data Appeal, a cargo de alinear la tecnología, la experiencia y los servicios profesionales de toda la organización.