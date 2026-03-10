Nueva guía de excursiones 2026 de Costa Cruceros: cuatro formas de vivir cada escala

Costa refuerza su apuesta por una experiencia de viaje adaptable a cada perfil, con una propuesta de excursiones organizada por categorías para satisfacer cualquier tipo de necesidad o ambición de sus pasajeros y así elegir cómo vivir cada destino.

Hay viajes que se eligen por un destino, y otros por la forma en la que quieres vivirlos. Viajar en pareja, con amigos, en familia o en modo desconexión total no pide lo mismo, y cada vez más viajeros buscan experiencias que se adapten a su momento y a su manera de explorar. En ese contexto, Costa Cruceros refuerza en 2026 su enfoque de viaje a medida, donde la personalización no es un extra, es parte del diseño del viaje, especialmente en tierra, con un papel cada vez más relevante de sus excursiones e innovadoras experiencias asociadas a los itinerarios.

En Costa, esta forma de entender el viaje se traduce en una hoja de ruta clara: vivir cada escala a tu ritmo, sin perder la comodidad de un viaje compartido. Porque la misma ciudad no se siente igual para quien quiere verlo todo, para quien busca una mirada local, para quien quiere algo diferente o para quien viaja con niños y quiere una experiencia para todos, en la que nadie se aburra.

La escala perfecta no es la misma para todos

La personalización se aterriza, sobre todo, en tierra. Costa articula su propuesta de excursiones, también conocidas como Land Experiences, en cuatro categorías para que cada viajero elija cómo quiere vivir cada destino en función de su estilo, su energía y el tipo de viaje que busca. Una hoja de ruta clara y fácil de elegir según intereses y el momento vital.

See it All: para quienes quieren una visión completa y guiada del destino desde Marsella hasta Nápoles, con la tranquilidad de un plan bien armado y el ritmo adecuado para aprovechar la escala al máximo.

Icons: para descubrir mucho más a fondo los imprescindibles, como el Colosseo o los mercados de Sicilia, con una mirada más local, conectando con el carácter y la cultura del lugar y sus historias, mucho más allá de la postal.

Extraordinary: para quienes buscan salir del guion y vivir una experiencia diferente, que puedan contar al volver a casa, con propuestas fuera de lo habitual y un punto de emoción que harán de volar en hidroavión o pasear por vespa en Roma una experiencia memorable.

Fun for Family: pensada para familias, con planes que funcionan para todas las edades y favorecen los recuerdos compartidos invitando a descubrir y jugar juntos ya sea en las ruinas de Pompeya o haciendo una búsqueda del tesoro en Palermo.

Porque no todo el mundo vive un mismo viaje igual: en una misma escala puede haber quien prefiera cultura e historia, quien busque gastronomía o paisaje, o quien necesite un plan que encaje con niños. La clave está en poder elegir y en poder ofrecer experiencias integradas que se completan en tierra y mar ofreciendo una nueva manera de explorar el mundo, posible solo con Costa.

El horizonte como parte del viaje

Además de lo que ocurre en tierra, Costa refuerza la idea de que el viaje también se vive mientras el barco navega. A través de las Sea Destinations exclusivas de Costa Cruceros, el mar se convierte en una escala en sí misma, con experiencias diseñadas para ocurrir en el lugar y el momento adecuados del itinerario. Por ejemplo, un desayuno temático al amanecer frente a Capri, una experiencia de “Mar de estrellas” en alta mar con observación astronómica guiada por un experto y con el barco parado y apagado en mitad de la noche, o un aperitivo al atardecer frente a la caldera de Santorini, con el barco detenido para disfrutar del paisaje.

Una experiencia que continúa a bordo

La personalización no termina cuando se vuelve al barco. A bordo, Costa completa la experiencia con una propuesta amplia para que cada viajero encuentre su propio ritmo entre gastronomía, ocio y descanso. Desde cenas especiales y restaurantes de especialidad, hasta espectáculos, música y planes para quien quiere una agenda llena o, simplemente, espacios para desconectar y mirar el mar. Además, gracias a Sabor Español Costa se adapta aún más a los gustos y estilo de vida locales para sentirse como en casa gracias a horarios de restauración ampliados, gastronomía local, comediantes nacionales y muy conocidos, y mucho más personal hispanoparlante a bordo.

Eso permite que cada viaje encuentre su ritmo: una cena que se alarga sin prisa, una noche de show y ambiente, o una pausa en cubierta con el mar de fondo. Y también facilita combinar momentos en común con ratos de calma, sin renunciar a ninguno. Al final, esa es la clave, un viaje compartido donde cada uno puede vivirlo a su manera, también cuando el destino es el mar.