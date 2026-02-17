Costa Cruceros lanza minicruceros de cuatro días desde España esta primavera

La primavera invita a salir, pero no siempre a desaparecer una semana entera. Para quienes quieren aprovechar pocos días con sensación de viaje completo, Costa Cruceros reúne una programación de minicruceros desde 4 días pensados para desconectar de verdad, disfrutar del Mediterráneo y volver con la impresión de haber vivido mucho más que una escapada.

Primavera en formato mini: menos días, más experiencia

En 2026, viajar mejor no pasa por alargar el calendario, sino por elegir bien el formato. Los minicruceros de Costa responden a esa manera de viajar: recorridos compactos y bien hilados, que combinan destinos con vida, gastronomía y momentos a bordo para que el viaje se disfrute de principio a fin.

En estos itinerarios, el Mediterráneo se vive en dos tiempos: en tierra, con ciudades llenas de arte, historia y vida local; y en el mar, con atardeceres, propuestas gastronómicas y espacios para disfrutar sin mirar el reloj. Esa combinación es la que hace que los días se sientan completos, incluso cuando el tiempo es limitado.

La propuesta se enmarca en la visión Sea & Land itineraries de Costa, que entiende el viaje como un relato continuo: no solo importa dónde se llega, sino también lo que sucede mientras se navega. Por eso, el mar no es un simple trayecto, sino una parte más del itinerario, con momentos pensados para acompañar lo que se descubre en tierra.

Minicruceros de primavera desde España

Costa reúne diferentes opciones desde 4 días con salidas desde Barcelona y Valencia, pensadas para encajar en fines de semana largos y pequeños paréntesis de vacaciones.

A bordo del Costa Fascinosa, Costa propone itinerarios especialmente cómodos para escapadas cortas, con escalas en Marsella y Savona. En ellos, Marsella, viva y mediterránea, invita a perderse entre barrios, mercados y terrazas frente al mar; mientras que Savona es la puerta de entrada a la Liguria italiana, con ese equilibrio entre costa, historia y calma. En su versión más breve, el recorrido es de 4 días y 3 noches con salida desde Barcelona, conectando Barcelona, Marsella y Savona antes de regresar a la ciudad. Y para quienes buscan un plus de viaje sin alargar demasiado, el Costa Fascinosa ofrece también una opción de 5 días y 4 noches desde Barcelona que suma una jornada de navegación para disfrutar del tiempo de mar.

En paralelo, la programación de primavera incluye opciones de 6 días y 5 noches para quienes buscan una escapada un poco más completa, con más navegación y un ritmo distinto. Mientras que, por un lado, el Costa Favolosa sale de Barcelona y enlaza Marsella y Savona, con una segunda escala en Marsella antes de terminar en Valencia. Por otro, el Costa Toscana, también con salida desde Barcelona, combina un día de mar visitando destinos como Roma (Civitavecchia), Génova y Marsella, y regresa a Barcelona con una ruta que reúne algunos de los grandes clásicos italianos y franceses en pocos días.

Además, el Costa Pacifica propone una alternativa desde Valencia, con navegación y escalas en Roma (Civitavecchia), Savona y Marsella, para volver a Valencia con un itinerario redondo y muy mediterráneo.

Todas estas propuestas comparten una misma idea: aprovechar cada día con un itinerario que se vive dentro y fuera del barco, y convertir unos pocos días libres en una experiencia con contenido y muy fácil de disfrutar.