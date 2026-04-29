Costa Cruceros presenta su crucero vuelta al mundo 2028

Costa Cruceros presenta el nuevo World Cruise 2028, un viaje épico de 139 días a través de cinco continentes y tres océanos, con escalas prolongadas en las ciudades más icónicas del mundo, diseñado para quienes desean explorar el planeta a un ritmo más pausado y auténtico. Una experiencia de asombro continuo, donde cada parada revela una nueva perspectiva y cada día se convierte en parte de una historia en constante evolución.

Con salida desde Savona el 25 de noviembre de 2027, Costa Deliziosa llevará a los huéspedes a lo largo de un extraordinario itinerario con 51 destinos en 29 países, incluyendo 21 islas. Concebido para inspirar a los exploradores contemporáneos, el viaje ofrece una experiencia completa que combina grandes ciudades globales, naturaleza virgen, culturas milenarias y algunos de los puertos más remotos y fascinantes del planeta.

Además del itinerario completo desde Savona, los huéspedes podrán optar por una alternativa adicional: un crucero de 100 días con salida desde San Francisco, fácilmente accesible mediante vuelos desde los principales aeropuertos internacionales. Esta opción incluye destinos en Oceanía, Asia y África y finaliza con la llegada a Savona el 11 de abril de 2028.

En palabras de Luigi Stefanelli, vicepresidente de Ventas Mundiales de Costa Cruceros: “Con el World Cruise 2028, Costa Cruceros ofrece una experiencia de viaje verdaderamente extraordinaria, diseñada para quienes desean descubrir el mundo sin prisas. Un itinerario de 139 días que cruza cinco continentes y tres océanos, con estancias prolongadas, programas exclusivos en tierra y momentos icónicos como la Nochevieja en Los Ángeles y el acceso a Celebration Key, la isla privada en las Bahamas que se abre por primera vez a los huéspedes de Costa Cruceros”. A lo que añade: “Es una propuesta que combina emoción, profundidad y calidad, y que refleja nuestra capacidad para crear viajes distintivos y de alto valor para exploradores del mundo y viajeros que desean saborear cada destino de manera auténtica”

Un viaje por los grandes iconos del mundo

Tras dejar atrás el Mediterráneo, el viaje recorre Norteamérica siguiendo los grandes iconos de las costas Este y Oeste, con estancias prolongadas en Nueva York y Los Ángeles, y culmina con una espectacular Nochevieja en la costa californiana. El itinerario puede completarse con experiencias exclusivas como un vuelo en helicóptero sobre el Gran Cañón.

Entre los grandes hitos de la edición 2028 destaca la escala en Celebration Key, la nueva isla privada en las Bahamas que se abre por primera vez a los huéspedes de Costa Cruceros: una joya tropical donde la arena blanca se funde con un mar de infinitos tonos turquesa, rodeada de exclusivos beach clubs y naturaleza intacta.

Desde el Caribe, la ruta continúa hacia la inmensidad del Pacífico, con paradas inolvidables en Hawái. En Hilo, la naturaleza se muestra en estado puro, con cráteres, tubos de lava y cascadas; en Honolulu, la energía de Waikiki y la cultura polinesia crean una atmósfera magnética.

De Oceanía a Asia: naturaleza, cultura y contraste

El itinerario continúa hacia la Oceanía más auténtica, con escalas en Fiyi y Samoa, antes de llegar a Nueva Zelanda, un impresionante escenario natural de fiordos, costas escarpadas y colinas ondulantes. Destacan paradas como Tauranga, Auckland y Bay of Islands, con más de un centenar de islotes de color esmeralda.

La travesía prosigue hacia Australia, con Melbourne y Sídney, donde una estancia de dos días permite descubrir la ciudad y despertar frente al icónico skyline de la Ópera.

Asia marca un cambio de ritmo. Japón ocupa un lugar central con Tokio, donde el barco permanecerá dos días, mostrando su equilibrio entre tradición y vanguardia. Tras nuevas escalas en Japón y Corea del Sur, el viaje continúa hacia Hong Kong y el sudeste asiático, con destinos como Langkawi (Malasia) y Phuket (Tailandia).

Océano Índico y África: paisajes únicos y culturas milenarias

La travesía continúa por el océano Índico, con escalas en Sri Lanka, Maldivas y Mauricio, antes de recorrer el sur de África: Durban, Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, dominada por Table Mountain.

Tras su paso por Namibia, con la laguna de Walvis Bay y sus flamencos rosas, y por Cabo Verde, el barco regresa a Europa a través de las Islas Canarias, Barcelona y Marsella, antes de volver a Savona.

Experiencias exclusivas en tierra y vida a bordo

El World Cruise 2028 se completa con una selección de experiencias terrestres de varios días, diseñadas para profundizar en cada destino: desde la Nochevieja en Los Ángeles con sobrevuelo del Gran Cañón, hasta la cultura maorí en Nueva Zelanda, los templos de Kioto o una inmersión de cinco días en el sur de África.

A bordo, Costa Deliziosa ofrece una experiencia de elegancia y confort, con interiores de cristal de Murano, cubiertas abiertas y luminosas cabinas. Espacios como el Sunset Bar invitan a disfrutar del mar, mientras que el programa de entretenimiento incluye espectáculos, música en vivo y veladas temáticas.

La propuesta gastronómica combina restaurantes temáticos, opciones gourmet y bares, ofreciendo un auténtico viaje culinario que acompaña la vuelta al mundo.