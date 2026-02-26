Tarmo Peltokoski y Daniel Lozakovich, los nuevos genios de la música, llegan a Madrid

jueves 26 de febrero de 2026 , 09:15h

El maestro Tarmo Peltokoski, considerado el nuevo genio de la dirección, y el virtuoso Daniel Lozakovich, uno de los grandes violinistas de su generación, protagonizarán el 3 de marzo de 2026 el próximo concierto del Ciclo IMPACTA en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

La velada, que reunirá a dos de las figuras más destacadas de la nueva generación musical, contará con la participación de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (DKP Bremen), una de las orquestas más prestigiosas de Europa. Un día antes, el 2 de marzo, actuarán en la Sociedad Filarmónica de Bilbao.

El programa presenta un recorrido musical que combina piezas como las Danzas de Galánta de Kodály -obra del repertorio centroeuropeo de gran lirismo y destacada brillantez de la orquesta- con composiciones como el reconocido Concierto para violín en Mi menor de Mendelssohn, una de las obras más emblemáticas del repertorio romántico, que integra a la perfección el virtuosismo y el lirismo. Para acabar, la Sinfonía nº3 de Mendelssohn -también conocida como la Escocesa- pondrá el broche de oro a una noche emocionante, de gran sensibilidad musical.

Tarmo Peltokoski, quien en la temporada 2025/2026 ha debutado como Director Musical de la Orchestre National du Capitole de Toulouse, se pondrá de esta manera al frente de la orquesta DKP Bremen, de la que es director invitado desde 2022. Le acompañara el gran violinista Daniel Lozakovich, con quien comparte un enfoque reflexivo y carisma escénico que los convierten en referentes actuales y futuros de género. Ambos se han convertido en líderes de una nueva generación que está renovando la música clásica.

El Ciclo IMPACTA contará en marzo con dos conciertos más: el día 11 el público podrá disfrutar del aclamado tenor Juan Diego Flórez en un recital único que ya ha colgado el cartel de localidades agotadas; y el 23 de marzo el gran maestro Raphaël Pichon y su Ensemble Pygmalion presentarán la Pasión según San Mateo de Bach. Más adelante, Janine Jansen y la Camerata Salzburg revolucionarán el Auditorio con su singular interpretación de las Cuatro Estaciones de Vivaldi (26 de abril) y el director Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre presentarán un especial concierto de clausura sobre Händel que es pura espiritualidad (18 de junio). La información completa y el acceso a la venta de entradas están disponibles en impactarte.es.

Sobre Tarmo Peltokoski

En la temporada 2025/26, el director finlandés Tarmo Peltokoski iniciará su etapa como Director Musical de la Orchestre National du Capitole de Toulouse, tras haber ejercido como Director Musical Designado en la temporada 2024/25. En enero de 2022, recibió el título de “Director Invitado Principal” de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, siendo el primer director en ocupar este puesto en la historia de la orquesta. En mayo de 2022, Peltokoski fue nombrado Director Musical y Artístico de la Latvian National Symphony Orchestra, cargo que asumió en la temporada 22/23 y de la que fue nombrado Director Laureado tres años más tarde. Posteriormente, fue designado Director Invitado Principal de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam. A partir de la temporada 2026/27, asumirá el puesto de Director Musical de la Hong Kong Philharmonic Orchestra, tras haber sido Director Musical Designado en 2025/26. Además, en la temporada 2025/26 comienza su residencia de tres años como “Exklusivkünstler” (artista exclusivo) en el Konzerthaus Dortmund.

Sobre Daniel Lozakovich

Daniel Lozakovich, cuya música deja fascinados tanto a la crítica como al público, se ha convertido en uno de los violinistas más solicitados de la actualidad.

La temporada 2025/26 marcará una serie de importantes debuts y compromisos destacados. Actuará con la Royal Concertgebouw Orchestra bajo la dirección de Klaus Mäkelä en una gira por Corea, seguida de conciertos con la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta de Cámara de Lausanne, Orquestra Gulbenkian, Orquesta Filarmónica de Helsinki y Orquesta de Castilla y León. Realizará una gira europea con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y Tarmo Peltokoski, y se reencontrará con Nathalie Stutzmann al frente de la Atlanta Symphony Orchestra. En 2026 iniciará una residencia con la Orquesta Sinfónica de São Paulo. Uno de los momentos destacados de la temporada llegará en marzo de 2026, en el estreno del Segundo Concierto para violín de Pascal Dusapin, dedicado a Lozakovich (quien además participó en su creación), que tendrá lugar en la Fondation Vuitton con el Ensemble Utopia, dirigido por Teodor Currentzis.