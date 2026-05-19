Iberia lanza “El Cubo de Otto”, el podcast para superar el miedo a volar

martes 19 de mayo de 2026 , 09:30h

Iberia presenta El Cubo de Otto, un podcast original concebido para ayudar a las personas a comprender y superar el miedo a volar a través de una experiencia sonora innovadora disponible desde hoy en Spotify, Apple Podcasts, Ivoox, Amazon Music, YouTube y Podimo, esta producción creada por El Extraordinario para Iberia propone una aproximación diferente a uno de los temores más frecuentes entre la población.

Lejos de los enfoques tradicionales, El Cubo de Otto apuesta por una narrativa artística y transformadora que convierte el miedo en una oportunidad de aprendizaje, reflexión y crecimiento personal. El proyecto se estructura en 19 episodios divididos en dos partes: una docuficción de 10 capítulos y una ficción sonora de 9 episodios.

Dos historias complementarias para explorar el miedo a volar

Primera parte: el desafío de Gael

La primera parte sigue la historia de Gael, un dramaturgo que recibe un misterioso encargo: crear una obra de teatro sobre el miedo a volar destinada a un único espectador.

Intrigado por la propuesta y pese a no haber sentido nunca ese miedo, Gael inicia una investigación que le llevará a conversar con algunos de los mayores expertos en psicología, aviación y bienestar emocional. Entre ellos participan Luis Muiño, psicólogo y divulgador de Entiende tu Mente; Pilar Moreno, psicóloga aeronáutica; Ramiro Calle, referente internacional en meditación; Fernando Alonso, piloto de ensayos de Airbus; Nuria Nieto, sobrecargo de Iberia; Rafa San Julián, comandante de Iberia; así como el equipo de ingeniería del Centro de Mantenimiento de Iberia en La Muñoza.

A través de estas conversaciones, el protagonista tratará de responder a una pregunta esencial: ¿es posible comprender un miedo que nunca se ha sentido?

Segunda parte: una historia de amor atravesada por el miedo

La segunda parte presenta a Lucía y Augusto, una pareja que se conoce por internet. Ella vive en Madrid; él, en Buenos Aires. La relación parece destinada a funcionar… salvo por un obstáculo decisivo: ambos sienten un miedo paralizante a volar.

La ficción acompaña a los protagonistas en un viaje emocional en el que deberán enfrentarse a sus propios límites para descubrir si el amor puede ser más fuerte que el miedo.

Apuesta por el podcast

Con El Cubo de Otto, Iberia refuerza su apuesta por generar contenidos culturales y de valor capaces de conectar emocionalmente con sus clientes y mejorar la experiencia de viaje más allá del propio vuelo.

La aerolínea busca con este podcast ofrecer una mirada más humana, cercana y comprensible sobre el miedo a volar, acompañando a quienes lo padecen con herramientas emocionales y relatos inspiradores.

En palabras de Luis Muiño, psicólogo participante en el proyecto: “A veces necesitamos viajar en dirección a nuestros miedos”.

“Con El Cubo de Otto, Iberia continúa apostando por proyectos innovadores y contenidos capaces de generar una conexión emocional con las personas. Este podcast refleja nuestra voluntad de explorar nuevos formatos narrativos que, además de entretener, aporten valor y acompañen a nuestros clientes más allá de la experiencia de vuelo. Buscamos además que las personas con miedo puedan vencerlo, disfrutar del viaje y explorar nuevos destinos”, señala Sonia Sánchez, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales e Impacto Social de Iberia.

Una producción sonora de alto nivel

El podcast está protagonizado por Rocío León y Martín Slipack, narrado por Mariano Venancio y cuenta también con las voces de Jorge Machín y Silvia Espigado. La serie ha sido escrita y dirigida por Marcus H. y producida por El Extraordinario en colaboración con Iberia.

El Extraordinario es una de las productoras de ficción sonora y podcast narrativos más reconocidas del ámbito hispanohablante. Con más de seis millones de escuchas acumuladas, sus producciones han sido distinguidas con cuatro Premios Ondas.

Con sus 19 episodios, El Cubo de Otto se convierte en una de las apuestas más ambiciosas de Iberia en el ámbito del contenido sonoro y el branded content cultural.